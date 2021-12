4 nouvelles qui arriveront sur WhatsApp en 2022

Ce sont quelques-unes des fonctions qui viendront à WhatsApp en 2022.

C’est l’application de messagerie la plus populaire et la plus téléchargée au monde et tout cela malgré le fait que pour de nombreux utilisateurs, ce n’est pas de loin la meilleure. On parle bien sûr de WhatsApp, l’application de messagerie acquise à l’époque par Facebook et qui est aujourd’hui le moyen par excellence de communiquer avec des millions de personnes à travers la planète.

Malgré tout cela, le principal reproche fait à WhatsApp – outre son manque de confidentialité et de sécurité – est le retard pris dans l’ajout de nouvelles fonctions ou fonctionnalités. Si nous le comparons à d’autres concurrents tels que Telegram, nous nous rendons compte que ce dernier est mis à jour beaucoup plus rapidement et en permanence.

Maintenant, 2022 apportera à WhatsApp des nouvelles que beaucoup d’entre nous demandent depuis des années. Qui sera? Nous vous en laissons quelques-uns.

Même compte sur différents appareils

L’un des problèmes de WhatsApp par rapport à ses concurrents est la difficulté de l’utiliser sur d’autres appareils qu’un smartphone. Bien qu’il existe une application sur les téléphones Android et les iPhones, il n’en va pas de même sur les tablettes ou les ordinateurs.

Heureusement, WhatsApp arrivera également sous la forme d’une application à d’autres appareils au-delà des smartphones, mais le service nous permettra également de nous connecter avec notre même compte sur différents terminaux. Cela signifie qu’il sera possible d’utiliser le même compte WhatsApp sur jusqu’à 4 appareils différents simultanément, et il ne sera pas nécessaire que le téléphone mobile principal reste connecté à Internet pour pouvoir discuter avec les autres.

« Masquer certains contacts » pour améliorer la confidentialité

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, WhatsApp vous permet de configurer certains paramètres de notre vie privée. À cet égard, vous pouvez configurer qui peut voir notre dernier statut de connexion, notre photo de profil, des informations ou qui peut nous ajouter à des groupes. Les options que WhatsApp nous permet de sélectionner sont : tout le monde, uniquement nos contacts ou personne.

Grâce à cette nouvelle option, nous pourrons sélectionner quels contacts nous ne voulons pas voir notre photo de profil ou notre statut. Un pas de plus pour un WhatsApp plus personnalisable et surtout plus privé et sécurisé. Une option qui honnêtement aurait dû exister depuis longtemps.

Jouez aux bobines Instagram depuis l’application

C’est l’une des performances les plus discutées de l’année. Comme nous en avons discuté à l’époque, Facebook permettrait aux utilisateurs de WhatsApp de reproduire les bobines Instagram à partir de l’application de messagerie elle-même.

Cela signifie que, bientôt, nous pourrons partager une bobine via WhatsApp avec un ami ou un membre de la famille et ils pourront la voir directement grâce au lecteur vidéo intégré à l’application. Il est clair que Facebook souhaite que toutes ses applications soient connectées les unes aux autres, c’est donc une étape logique dans une telle intégration.

Réactions aux messages

Une autre fonctionnalité à venir sur WhatsApp est la réaction aux messages. Comme cela a fuité à l’époque, WhatsApp permettra très bientôt de réagir aux messages à l’aide d’émojis, ce que les utilisateurs demandent depuis longtemps pour éviter les messages répétitifs qui étaient simplement envoyés pour confirmer la réception d’informations, remercier quelque chose ou simplement dire bonjour. .

Lors des tests, chaque message pouvait contenir jusqu’à 7 réactions et, à l’époque, il était possible de réagir avec n’importe quel emoji, même si cette fonctionnalité étant toujours en cours d’implémentation, ces caractéristiques peuvent changer avant son lancement officiel.

Ce sont quatre des fonctions les plus attendues qui arriveront à WhatsApp en 2022. Comme nous l’avons déjà dit, la vérité est que WhatsApp est un outil très lent en matière de mise à jour et bien que bon nombre de ses principaux concurrents disposent déjà de toutes ces fonctionnalités , WhatsApp est toujours l’application de messagerie la plus populaire.

Nous ne savons pas quand ces nouvelles atteindront vraiment WhatsApp, mais nous sommes sûrs que lorsqu’elles le feront, elles seront plus que bien reçues.

