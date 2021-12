Ce site Web curieux montre à quoi ressembleraient les emojis en taille réelle

Ce site Web est idéal pour les amateurs d’emoji.

Parfois, une image vaut mieux que mille mots. Vous avez sûrement entendu cette phrase des centaines ou des milliers de fois et c’est qu’avec une image, vous pouvez exprimer des sentiments impossibles à exprimer avec des mots.

Et c’est à ça que servent les emojis. Des icônes, des images qui nous permettent d’exprimer ce que nous voulons. Les émojis sont devenus l’un des éléments les plus utilisés pour communiquer avec les amis et la famille, il est donc nécessaire de savoir ce que chacun d’eux signifie.

Donc, si vous êtes un amoureux des emojis, nous vous proposons aujourd’hui un site Web plutôt curieux. Voyons ça.

Ce site Web montre comment les emojis seraient en taille réelle

Moustiques, chiens, poissons, bâtiments, voire satellites… des milliers sont les émoticônes qui existent à notre disposition et qui nous permettent de nous exprimer sans utiliser de mots.

Bien que tous ces emojis aient la même taille sur l’écran de notre ordinateur ou de notre smartphone, un site Web a fait un travail titanesque en collectant tous les emojis et en montrant à quoi ressemblerait leur taille dans la vraie vie. Mais expliquons mieux.

Le Web s’appelle Emoji to Scale et il ne fait que montrer la taille réelle des émoticônes. Par exemple, l’émoticône du moustique aurait une taille de 3 mm, la chope de bière 18 cm, la voiture 1,8 mètre ou la lune 3474 kilomètres. C’est vrai que c’est assez compliqué à expliquer donc il vaut mieux que vous entriez directement sur le web.

Certes le web peut être des conneries pour beaucoup mais c’est sûr qu’il est assez curieux pour les fans et amateurs d’emojis. Alors maintenant, vous pouvez choisir l’emoji que vous aimez le plus et vérifier sa taille réelle.

