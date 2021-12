Mise à jour en direct d’OriginOS Ocean : ce sont les 47 téléphones qui seront bientôt mis à jour

La mise à jour de vivo vers OriginOS Ocean est maintenant une réalité, et nous présentons ici ses nouveautés et tous les smartphones vivo et IQOO qui seront mis à jour vers le nouveau firmware.

vivo est un fabricant de référence dans l’industrie mobile en Chine, bien qu’en Europe et sur le reste des marchés, il lui reste encore à se faire un nom qui se démarque comme les géants du marché, quelque chose que la firme de Dongguan essaie de réaliser sur la base des smartphones qualité comme le vivo X60 Pro avec sa caméra ZEISS, et aussi avec ce bon travail avec le logiciel qu’on nous avait promis il y a longtemps sous le nom OriginOS Ocean.

C’est la nouvelle couche de personnalisation sur Android que vivo développe depuis quelques mois, et qui a finalement été présentée en Chine comme nous l’ont dit des confrères comme GSMArena ou Sparrows News, annonçant au passage la feuille de route de mise à jour de vivo vers OriginOS Ocean pour tous leurs appareils, qui seront finalement pas moins de 47 mobiles.

La mise à jour d’OriginOS Ocean atteindra à la fois les mobiles en direct et IQOO, sa sous-marque de jeux, et commencera dans quelques semaines pour tous les utilisateurs en Chine qui possèdent l’un des appareils de coupe les plus performants du fabricant, bien qu’il soit également confirmé pour la base et des modèles bon marché.

Pour l’instant, il n’ira qu’en Chine, car nous savons déjà que les mobiles que vivo vend officiellement en Europe et sur d’autres marchés internationaux installent FuntouchOS avec une apparence plus similaire à l’expérience Pure Google, bien que le fabricant étudiera la possibilité d’implémenter OriginOS dans tous les marchés sur lesquels elle opère actuellement.

La mise à jour de vivo vers OriginOS Ocean : tous les téléphones qui recevront leur package de mise à jour

La liste commence évidemment par les séries X70 et X60 de vivo, qui sont les mobiles les plus performants de l’entreprise, bien qu’elle s’étende aux IQOO et aussi aux mobiles des séries NEX et Y qui sont beaucoup plus abordables et économiques.

En fait, comme vous le verrez pratiquement tout le catalogue de vivo et IQOO passera tôt ou tard à OriginOS Ocean :

Au 30/12/2021 : vivo X70 Pro + vivo X70 Pro Vivo X70 vivo X60 Pro + vivo X60t Pro + vivo X60 Pro vivo X60 (version régionale supplémentaire) vivo S10 Pro je vis S10 vivo S9 IQOO 8 Pro IQOO 8 IQOO 7

Depuis janvier 2022 : vivo X60 Vivo X60t IQOO 5 Pro IQOO 5 IQOO Néo5 IQOO Z5 IQOO Z5x IQOO Neo5 (version régionale supplémentaire)

Depuis février 2022 : vivo X50 Pro + vivo X50 Pro vivo X50 vivo X30 Pro Vivo X30 je vis S10e je vis S9e vivo S7 vivo S7t vivo S6 vivo NEX 3S j’habite T1

Depuis avril 2022 : IQOO 3 IQOO Néo3 IQOO Z3 IQOO Z1 IQOO Z1x Y76 vivants J’habite Y71t Y53 vivants vivo Y53s (version régionale supplémentaire) vivo Y53s (version régionale supplémentaire) vivo S7e vivo S7e (version régionale supplémentaire) je vis T1x vivo Z6



Améliorations de la mise à jour en direct d’OriginOS Ocean

Il est déjà montré sur la photo d’en-tête que l’interface OriginOS Ocean et son expérience sont complètement différentes de celles de tout autre mobile Android, très proches du goût du marché chinois et similaires à ce que nous voyons dans les appareils Xiaomi avec MIUI ou OPPO avec ColorOS.

Dans tous les cas, les améliorations sont importantes, notamment en termes de sécurité et de confidentialité, car OriginOS Ocean cessera de conserver les mots de passe, les données biométriques ou d’autres enregistrements sur n’importe quelle plate-forme cloud, en emportant toutes ces informations personnelles dans la mémoire locale de l’appareil et moins que le l’utilisateur l’indique expressément dans les options.

De nouvelles fonctionnalités intéressantes sont également intégrées pour le contrôle parental, puisqu’une fonction traduite par « Gardien des enfants » a été conçue qui reliera les téléphones portables de nos enfants aux nôtres, pouvant contrôler l’emplacement des enfants à tout moment et même vérifier combien de temps l’utilisation le terminal, quelles applications vous voyez ou visualisez en temps réel et même activez à distance la protection des yeux.

Une vidéo sur OriginOS Ocean et son expérience utilisateur

Quoi qu’il en soit, comme nous savons qu’une image vaut mille mots, et pendant que nous attendons que vivo décide de préparer une version internationale d’OriginOS Ocean, nous vous laissons ici deux vidéos publiées où vous pouvez voir la présentation de la nouvelle mise à jour de vivo et IQOO et aussi votre expérience utilisateur :

