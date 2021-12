Les captures d’écran ne seront plus jamais les mêmes : Google prépare cette fonctionnalité folle pour Chrome

Google prépare une fonction avec laquelle nous pouvons ajouter des réactions animées avec des emojis lors du partage de captures d’écran ou de sites Web à partir de Chrome.

Avec les bêtas de Google Chrome 97 qui avancent déjà, la vérité est qu’il semble que Mountain View se soit récemment concentré sur les fonctions de partage de leur navigateur Web, qui n’a cessé de s’améliorer depuis longtemps avec des nouvelles aussi intéressantes que des captures complètes (ou longues) écrans, le bouton d’envoi vers nos appareils et même un générateur de code QR pour ce menu.

La dernière idée de l’usine Google nous a été présentée par des collègues d’Android Police, accompagnant l’actualité des premières images de l’apparence des nouvelles réactions avec des emojis animés lors du partage de captures d’écran ou de pages Web dans Chrome.

Il semble que les réactions soient plus à la mode que jamais, sur le point d’atteindre WhatsApp et déjà intégrées dans la dernière version de Chrome Dev avec le code de compilation 98.0.4736.0, où nous pouvons les activer et les tester avec la méthode simple habituelle des drapeaux.

En fait, pour tester les réactions dans Chrome, il suffira de copier la chaîne suivante dans la barre de navigation, d’activer l’option et de redémarrer le navigateur ultérieurement pour que le bouton « Ajouter une émotion » apparaisse directement dans le menu de partage susmentionné :

chrome : // drapeaux / # léger-réactions-android

11 astuces pour Google Chrome : en tirer le meilleur parti

Cette fonction permettra aux utilisateurs de partager un site Web avec une réaction incluse au moyen d’un emoji animé qui sera collé à la position choisie sur la page, pouvant enregistrer le fichier au format GIF même pour le partager plus tard.

Pour l’instant, évidemment, l’option n’en est qu’à ses balbutiements et il n’y a que quelques emojis animés disponibles, bien qu’il soit fort probable que si Google décide enfin de l’apporter à Chrome dans ses versions stables, le nombre de réactions différentes que nous pouvons utiliser grandira.

Ici, nous vous laissons quelques captures d’écran de la façon dont les réactions fonctionnent dans Chrome et à quoi elles ressemblent pour lui donner une touche animée lorsque nous partageons des sites Web avec nos amis :

Google Chrome 97 Beta désormais disponible sur Android : ce sont toutes ses nouveautés

Sujets associés : Google Apps, Google, Google Chrome