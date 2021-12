Pourquoi les applications mobiles se ferment d’elles-mêmes et que pouvez-vous faire pour l’éviter ?

Les applications mobiles se ferment-elles toutes seules ? C’est ce que vous devez faire si vous voulez éviter que cela ne se reproduise.

Que les applications mobiles se ferment d’elles-mêmes sans raison apparente est l’un des problèmes les plus ennuyeux, et en même temps le plus fréquent que les utilisateurs de smartphones rencontrent habituellement. Dans la plupart des cas, il n’est pas très clair pourquoi les applications se ferment et ce qui peut être fait pour l’éviter. Bien que, heureusement, il s’agisse d’un problème qui, dans la plupart des situations, a une solution.

Selon les raisons pour lesquelles les applications se ferment d’elles-mêmes, les étapes à suivre pour éliminer les problèmes seront plus ou moins simples. Mais, en général, le processus ne nous prendra pas plus de quelques minutes et nous pourrons mettre fin aux fermetures aléatoires des applications mobiles.

Pourquoi les applications se ferment elles-mêmes ?

Comment résoudre les problèmes pour empêcher les applications de se fermer d’elles-mêmes

Les raisons pour lesquelles les applications mobiles se ferment peuvent être nombreuses. Le plus courant est que le système de gestion de la mémoire RAM d’Android se charge de fermer les applications en arrière-plan – celles qui ne sont pas utilisées actuellement – pour libérer de la mémoire et laisser de l’espace pour pouvoir exécuter d’autres applications.

Cependant, il existe d’autres raisons telles que des échecs de compatibilité entre l’application et la version du système, des systèmes de gestion de mémoire trop agressifs – comme ceux qui incluent certaines couches de personnalisation par les fabricants de mobiles chinois – ou des erreurs de fonctionnement de l’application elle-même qui est fermée. . Dans certains cas, des applications qui, apparemment, n’ont rien à voir avec elles peuvent entraîner la fermeture d’autres. C’est le cas d’Android WebView, une application essentielle pour le bon fonctionnement d’autres applications, qui dans certains cas peuvent échouer et provoquer ce type de situation, et pour cette raison, il est fortement recommandé de toujours la maintenir à jour avec la dernière version.

Comment résoudre les problèmes pour empêcher les applications de se fermer d’elles-mêmes

Si vous vous trouvez dans la situation où les applications que vous ouvrez sur votre mobile se ferment, ou que, par exemple, la musique que vous écoutez dans une application cesse de jouer pendant que vous naviguez sur Internet ou consultez Instagram, il est fort probable que vous pouvez résoudre les problèmes en suivant l’une des procédures que nous allons vous montrer ci-dessous.

1. Vérifiez – et libérez – la RAM

Qu’il y ait de plus en plus de mobiles avec de grandes quantités de RAM n’est pas un hasard : les applications mobiles nécessitent de plus en plus de ressources, dont de la RAM.

Pour cette raison, si vous avez un mobile avec une quantité de RAM réduite, ou si vous pensez que la mémoire est la cause de ces problèmes, la solution la plus simple est de libérer de la RAM et de faire de la place pour d’autres applications.

Bien qu’Android dispose d’un système de gestion de mémoire efficace, et en théorie ce processus ne devrait pas être nécessaire, ce n’est pas un système infaillible. Heureusement, de nombreux fabricants incluent des applications « Optimisation » ou « Santé » à partir desquelles vous pouvez libérer de l’espace mémoire RAM.

Sinon, vous pouvez également fermer les applications manuellement via le menu des applications récentes, en supprimant les applications que vous n’allez pas utiliser, mais qui pourraient consommer des ressources en arrière-plan.

2. Vérifiez les mises à jour des applications fermées

Il se peut que les applications elles-mêmes soient à l’origine de vos problèmes, dus à une défaillance dans leur configuration ou à un bug dans leur programmation. Si tel est le cas, il est fort probable que vous ne soyez pas le seul concerné et que le développeur de ladite application soit déjà au courant des problèmes.

Dans ce cas, vous devez vous assurer que la dernière version disponible de l’application est installée. Il vous suffit de consulter la page des mises à jour disponibles des applications dans le Google Play Store, et d’installer la nouvelle version disponible.

3. Forcez la fermeture des applications et effacez leurs données

Parfois, les applications subissent des fermetures aléatoires même s’il n’y a pas de bugs de programmation. Cela peut être dû à des erreurs de configuration ou à l’apparition de bugs. Si aucune mise à jour n’est disponible, un bon moyen de résoudre les problèmes consiste à forcer la fermeture de l’application et à supprimer ses données. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre mobile. Rendez-vous dans la rubrique « Applications ». À partir de là, appuyez sur « Toutes les applications » ou similaire. Trouvez l’application qui se ferme et appuyez dessus. Appuyez sur « Forcer l’arrêt » et acceptez la notification. Ensuite, appuyez sur « Supprimer les données » et acceptez à nouveau la notification.

Si tout s’est bien passé, vous devriez maintenant pouvoir utiliser l’application normalement. Gardez à l’esprit que, dans certains cas, en supprimant les données de l’application, vous pourriez perdre des informations importantes si vous n’avez pas de sauvegarde ou si l’application héberge ses données localement au lieu d’utiliser des serveurs cloud.

4. Redémarrez votre mobile

La vieille astuce qui fonctionne presque toujours : lorsque les choses tournent mal, un redémarrage de l’appareil peut résoudre les problèmes comme par magie. Si vous redémarrez votre smartphone, le cache est vidé, les processus et services des applications et du système sont terminés et les plantages peuvent disparaître complètement.

