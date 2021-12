Les meilleurs mobiles pour enfants : simples, pratiques et sûrs

Ces mobiles peuvent être un bon premier contact avec la technologie pour les plus petits de la maison. Découvrez ce qu’ils sont et leurs caractéristiques.

Les enfants sont en contact avec la technologie dès leur plus jeune âge. Nous savons très bien que cela peut être dangereux, alors les éduquer dès le plus jeune âge est une bonne idée. Afin qu’ils aient un premier contact simple et sûr avec la technologie, nous vous recommandons les meilleurs mobiles pour enfants dans ce guide.

Avec eux, ils ne peuvent que faire l’essentiel, écouter de la musique, la radio et passer des appels si nécessaire. Les plus petits feront correctement leurs premiers pas et vous serez serein lorsqu’ils utiliseront la borne. De plus, ils sont également très abordables, de sorte que votre premier investissement technologique n’aura pas à être important.

Les meilleurs mobiles pour enfants

Les meilleurs mobiles pour enfants vous permettent d’effectuer les fonctions les plus basiques et nécessaires, principalement les appels par téléphone. De plus, ils ont de grosses batteries pour que les plus petits n’aient pas à se souvenir de temps en temps de charger l’appareil. Dans cette sélection de mobiles, nous trouvons également d’autres outils très utiles, comme le bouton SOS pour les urgences.

Simples, pratiques et sûrs, ces mobiles ont tout ce dont les enfants ont besoin pour commencer à utiliser la technologie. Nous vous expliquons ses principales caractéristiques.

Ce téléphone Alcatel est léger et compact, ce qui en fait un modèle très confortable pour les plus petits. Ils pourront le transporter confortablement dans n’importe quelle poche ou sac sans que son poids ou sa taille ne soit un obstacle. C’est un téléphone très simple, avec un écran de 2,4 pouces et une résolution QVGA (320 x 240 pixels) dans lequel le contenu est bien visible

Sur le clavier on retrouve les touches les plus importantes : les touches numériques, les boutons pour accepter et rejeter les appels, et un autre pour OK. De plus, sur la molette autour de cette dernière se trouvent des boutons qui permettent de faire défiler les différents menus. A noter que ce mobile dispose des fonctions de base au-delà de l’appel par téléphone, comme la lampe torche, le Bluetooth, l’enregistreur vocal et la radio FM.

Enfin, il est également important que le téléphone dispose d’une bonne batterie pour qu’il puisse tenir des jours sans passer par le chargeur, et cet Alcatel 2019G respecte une bonne note à cet égard. De plus, il dispose d’un bouton SOS à l’arrière pour appuyer dessus en cas d’urgence.

Alcatel 1066D

Un autre bon choix sur le marché est l’Alcatel 1066D, qui a également un design compact et simple pour le rendre très confortable. Ce terminal monte un écran TFT de 1,8 pouces avec une résolution QQVGA, assez pour que les enfants voient le contenu. De plus, c’est un bon choix pour les plus jeunes en raison de sa facilité d’utilisation.

Cet Alcatel 1066D possède une mémoire interne extensible jusqu’à 16 Go avec une carte microSD. Ainsi, les enfants peuvent stocker plus de musique, de photos et de vidéos. Soit dit en passant, ce mobile dispose également d’une caméra arrière. Bien entendu, il sert à passer un appel téléphonique et ainsi à communiquer à tout moment. Il ne manque pas de lampe de poche, de radio FM, d’alarme ou de calendrier.

Il intègre également une batterie de 400 mAh qui se chargera en peu de temps, et qui offre une autonomie plus que correcte. Bref, un mobile très complet pour les enfants qui peut être le vôtre pour peu d’argent.

Panasonic KX-TU110EXB

Parmi les meilleurs mobiles pour enfants se trouve également le Panasonic KX-TU110EXB, qui a tout ce dont vous avez besoin à cet âge. Tout d’abord, le design léger et pratique, pesant à peine 81 grammes. De plus, il convient de noter qu’il a une conception résistante, toujours positive si l’utilisateur va être un enfant.

Son écran est de technologie TFT et a une taille de 1,77 pouces, avec de grandes icônes pour les mettre en valeur. Les touches sont également géniales, qui sont également rétro-éclairées pour une meilleure visualisation. Ainsi, les plus petits peuvent appeler leurs parents sans aucun problème, même par faible luminosité.

D’ailleurs, ce Panasonic KX-TU110EXB intègre un bouton SOS pour les urgences au dos. D’une simple pression, le téléphone contacte les numéros de téléphone de confiance. Il est également frappant qu’il s’agisse d’un mobile Dual SIM, avec connectivité Bluetooth, qui équipe une batterie qui dure jusqu’à 225 heures en veille.

Nokia 105

Un autre appareil Nokia qui n’est pas mal serait ce téléphone, très complet pour les enfants. La meilleure chose à propos de sa conception est qu’elle est très résistante, avec une couleur résistante aux rayures et un boîtier durable contre les chutes et les chocs. De plus, le téléphone dispose d’un écran de 1,77 pouces sur lequel le contenu est parfaitement visible.

On aime aussi le Nokia 105 pour sa batterie longue durée, capable de tenir jusqu’à 18 heures d’autonomie en conversation. Il dispose également de beaucoup de mémoire, permettant le stockage de 2000 contacts et jusqu’à 500 SMS. Détail remarquable, ce mobile Nokia dispose également de jeux, afin que les plus petits puissent également l’utiliser pour se divertir.

Au-delà de cela, le Nokia 105 possède les fonctions que nous avons déjà vues dans les terminaux précédents, comme la lampe de poche, la radio FM et le slot Dual SIM. Soit dit en passant, il dispose également d’une prise jack 3,5 mm pour que vous puissiez connecter vos écouteurs.

Marteau 4

Si vous recherchez un téléphone robuste, ce Hammer 4 est une excellente option. C’est un mobile robuste, avec un boîtier qui ne souffrira guère des chutes et des chocs. Il est certifié IP68, il est donc également résistant à l’eau et à la poussière. Son écran brille également de sa propre lumière, puisqu’il atteint 2,8 pouces, étant ainsi l’un des plus grands de cette sélection.

Le Hammer 4 a tout ce dont vous avez besoin pour les mobiles dans sa gamme, car il est parfaitement adapté pour passer des appels téléphoniques. De plus, vous pouvez le faire à partir de deux numéros différents, car il s’agit d’un mobile Dual SIM. De plus, il dispose d’un appareil photo 2 MP pour prendre des photos.

Parmi ses caractéristiques les plus précieuses se trouve également la batterie, d’une grande capacité de 2 000 mAh. De cette façon, vous pouvez l’utiliser pendant des jours sans passer par le chargeur.

Nokia 6310

Le design du Nokia 6310 est le plus beau de tous les mobiles de ce guide. Cette couleur vert bouteille, avec les détails dorés, lui donne un look très élégant. De plus, il conserve ce design léger et pratique idéal pour les plus petits. Il dispose également d’un grand écran LCD, notamment de 2,8 pouces. Il s’agit d’un panneau incurvé dans lequel les informations peuvent être très bien vues.

D’autre part, le Nokia 6310 est également très simple d’utilisation, avec de gros boutons et des menus de zoom pour faciliter la navigation dans toutes ses fonctions. En plus d’être Dual SIM, ce mobile est un bon achat pour avoir une radio FM et des jeux comme le populaire Snake.

L’expérience est complétée par une batterie de 1 150 mAh qui promet des semaines d’autonomie avec une utilisation occasionnelle. Si vous souhaitez l’utiliser pour parler, il peut atteindre 19 heures d’utilisation en ayant une conversation. En général, une option très complète qui est particulièrement appréciée pour son beau design.

