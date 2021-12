Toutes les fonctionnalités du prochain haut de gamme abordable de Samsung ont été divulguées

Le Samsung Galaxy S21 FE aurait déjà une date de présentation, et aujourd’hui on peut jeter un premier coup d’œil à sa fiche technique presque complète.

Nous entendons parler du Samsung Galaxy S21 FE depuis des mois, le successeur de l’un des smartphones les plus populaires lancé par Samsung l’année dernière. Cependant, la pénurie de puces et le reste des problèmes affectant l’industrie technologique ces derniers mois semblent avoir causé plusieurs retards dans l’arrivée de cet appareil.

Heureusement, il semble que sa présentation soit, enfin, beaucoup plus proche. A tel point que sa fiche technique a été entièrement filtrée, dévoilant tous les détails de ce que sera le prochain smartphone haut de gamme à prix réduit de Samsung.

Deux processeurs différents pour le Galaxy S21 FE

Sur la base des informations partagées par SamMobile, un portail spécialisé sur Samsung, nous savons que le Galaxy S21 FE arrivera sur le marché en deux versions, selon le marché qu’il cible. La principale différence entre les deux versions résidera dans le processeur utilisé, étant dans un cas l’Exynos 2100 et dans un autre le Qualcomm Snapdragon 888.

Ce sera un grand changement par rapport au Galaxy S20 FE de l’année dernière, un modèle vendu avec un processeur Snapdragon 865 dans le monde entier dans le cas de sa version 5G, tandis que le processeur – inférieur – Exynos 990 était exclusivement pour la variante avec 4G.

Quoi qu’il en soit, il faut ajouter à cela l’inclusion d’un écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une diagonale de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD + et un trou situé dans la partie centrale supérieure.

Sa fiche technique est complétée par 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage non extensible et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil de 15W.

En ce qui concerne sa section photographique, l’appareil devrait inclure un capteur principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8, un appareil photo avec un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels** et un capteur de 8 mégapixels avec un grossissement de trois. téléobjectif.

Il convient de noter qu’en raison de retards jusqu’à son lancement, le Galaxy S21 FE devrait arriver sur le marché avec Android 12 à l’intérieur. Cela impliquerait, si Samsung tient sa promesse de conserver ses appareils milieu de gamme et haut de gamme pendant trois ans, que le terminal pourrait passer à Android 15 vers 2025.

Enfin, il convient de mentionner que l’appareil arrivera avec un corps en plastique disponible en différentes couleurs, dont un vert très similaire à celui des Galaxy Buds 2, et avec un écran protégé par Gorilla Glass Victus. De plus, il aura la certification IP68 qui garantira sa résistance à l’eau et à la poussière.

Le prix du Samsung Galaxy S21 FE serait de 699 $ aux États-Unis. Pour l’instant, on ne sait pas combien cela coûtera dans le reste des régions. Il faudra attendre sa présentation – qui aura lieu, probablement en janvier – pour pouvoir lever les doutes.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S21