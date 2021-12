2 nouvelles fonctionnalités (et diverses astuces) pour tirer le meilleur parti de Google Photos

Utilisez-vous Google Photos ? Alors ces nouvelles fonctionnalités et astuces de Google vous intéressent.

Autant Google Photos n’est plus une application totalement gratuite, autant c’est encore aujourd’hui un service utilisé par des millions de personnes à travers le monde. C’est, en fait, l’un des produits les plus populaires de Google, et il n’est pas surprenant que l’entreprise met fréquemment à jour l’application avec de nouvelles fonctions pour en faire un outil encore plus utile.

A cette occasion, la société a annoncé l’arrivée de quelques nouvelles fonctions, et profite de l’occasion pour nous donner quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’une des dernières fonctions incluses dans Google Photos : Memories.

Les meilleures photos de famille, d’amis et d’animaux, sur votre écran d’accueil grâce à Google Photos

La première des nouveautés annoncées est celle que l’on connaît déjà depuis quelques jours : voilà, Google a enfin officialisé l’arrivée des widgets Google Photos people and pets, qui permettent de voir une présentation de photographies de personnes et d’animaux sélectionnés. sur l’écran d’accueil de notre smartphone ou tablette. Vous pouvez choisir jusqu’à dix visages différents de personnes ou d’animaux, et Google Photos s’occupera de modifier les diapositives au fil du temps.

En revanche, Google a annoncé une grande nouveauté pour ses « photos cinématiques » qui ont été introduites dans l’application il y a un an. Désormais, l’application utilisera des techniques d’apprentissage automatique pour remplir des parties de l’arrière-plan et ainsi créer des photos avec un effet 3D plus réaliste.

En plus des nouvelles fonctionnalités, Google nous propose une série de trucs et astuces pour profiter encore plus des fonctionnalités de l’application.

La première consiste en la possibilité de renommer ou de supprimer les mémoires d’événements qui apparaissent dans l’application dans certaines situations. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur l’icône à trois points verticaux qui apparaît dans le coin supérieur droit de la mémoire en question, et de choisir « Modifier le titre » ou « Supprimer ».

De même, Google nous rappelle qu’il est possible d’empêcher Google Photos d’afficher des images de certaines personnes ou animaux dans nos mémoires, simplement en accédant aux paramètres de l’application, et dans la section « Mémoires », en décochant les personnes que nous ne voulons pas voir apparaître .plus dans les photos sélectionnées automatiquement par Google au sein des Memories.

Enfin, rappelons que, si vous possédez un écran intelligent Google Nest Hub, vous pouvez accéder à Google Photos Memories depuis le widget de l’application dans l’onglet « Votre journée ».

Sujets associés : Google Apps, Google, Google Photos