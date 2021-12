Les jeux Android arrivent sur Windows en 2022

Google s’apprête à amener Google Play Games sur Windows : très bientôt, vous pourrez profiter de vos jeux mobiles préférés sur votre PC.

Profitant de la prise en charge récemment ajoutée des applications Android sous Windows, Google semble vouloir tirer parti de la stratégie de Microsoft en portant sa plate-forme de jeu mobile, Google Play Games, sur le système d’exploitation de Redmond.

Et, comme indiqué dans The Verge, Google va lancer Play Games sur Windows au cours de la prochaine année 2022, permettant ainsi la possibilité d’exécuter des jeux Android sur Windows.

Vos jeux Android préférés, sur Windows grâce à Google Play Games

Greg Hartrell, directeur produit de la section jeux sur Android et Google Play, s’est chargé d’apporter la bonne nouvelle en profitant de la célébration des Game Awards. En ce sens, il a déclaré qu’à partir de l’année prochaine, les utilisateurs pourront profiter de leurs jeux Google Play préférés sur un plus grand nombre d’appareils, des smartphones et tablettes aux Chromebooks et ordinateurs Windows.

Pour y parvenir, une application Google Play Games distincte sera lancée, développée et distribuée indépendamment par Google. L’application sera également compatible avec tout ordinateur dont la version du système est égale ou supérieure à Windows 10.

Les jeux fonctionneront localement sur l’appareil, et non en streaming comme c’est le cas avec des plateformes comme Stadia. Cela est possible depuis quelques années grâce aux émulateurs Android pour Windows, parmi lesquels il est possible d’en trouver certains axés sur l’offre de la meilleure expérience de jeu.

Bien qu’il n’ait pas été indiqué quel type de jeux sera disponible sous Windows après l’arrivée de cette application, on s’attend à ce qu’un bon nombre des titres disponibles sur le Play Store soient compatibles avec les ordinateurs Windows à partir de 2022. Ce qui est clair, est que la variété de jeux disponibles sera bien plus grande que ce qui existe aujourd’hui grâce à l’intégration de l’Amazon App Store dans Windows 11.

