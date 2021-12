Volvo met Google Glass sur ses voitures, et le résultat est cette merveille

Volvo expérimente un « affichage tête haute » qui occuperait 100 % du pare-brise avant, et commence ainsi le chemin de la conduite avec la réalité augmentée.

L’avenir des voitures sera autonome, qu’on le veuille ou non, c’est désormais indéniable. Cependant, les amateurs de conduite – et surtout les geeks du lieu – attendent encore quelques années pour conduire, enchantés par les améliorations technologiques et les innovations futuristes, qui tenteront de nous faciliter la vie au volant et au passage rapprocheront les voitures de les nouvelles réalités virtuelles et augmentées que l’on a déjà remarquées avec les malheureuses Google Glass.

En fait, ce n’est pas un hasard si c’est Volvo qui nous montre des avancées aussi marquantes que ce gigantesque affichage tête haute qui fera office d’énormes Google Glass disposées un peu partout sur le pare-brise du véhicule, comme la firme suédoise, désormais aux mains de Geely a également été celui qui a travaillé le plus étroitement avec Google avec Android et l’Open Automotive Alliance.

Les collègues de Xataka nous parlaient de cette nouvelle et toute nouvelle technologie, suivant la piste de Popular Science, nous montrant également la première reconstitution de ce à quoi ressemblerait la taille du HUD placé sur un véhicule Volvo, un système supplémentaire à deux écrans supplémentaires mais ce qui, dans leur cas, apporterait toutes les informations de conduite importantes sur le monde réel ™ en surimpression à travers le verre.

Et oui, on sait déjà que beaucoup d’entre vous apprécient actuellement les solutions HUD dans leurs voitures, mais sûrement elles seront implémentées dans des petits formats superposés à faible hauteur sur le pare-brise, sans intention de convertir toute la surface de la vitre avant du véhicule dans un écran. pour le rendre plus intelligent et plus utile, ce qui nous permet de conduire plus prudemment et de ne jamais quitter la route des yeux.

Dans ce cas, Volvo a travaillé avec la technologie de Spectralics, qui est précisément une start-up d’origine israélienne récemment créée, axée sur la prévention des distractions au volant en développant des solutions qui permettent de projeter des informations sur le pare-brise des véhicules, en utilisant tous les le plus de surface possible.

L’idée est de transformer la vitre avant d’une voiture en une sorte d’écran transparent similaire à ce que Xiaomi nous a proposé avec son spectaculaire Mi TV LUX, en ajoutant au verre feuilleté un film capable d’afficher des images et des textes sans avoir besoin de projecteurs laser ou des systèmes complexes.

Sans surprise, la technologie que Volvo teste déjà serait ajoutée aux systèmes d’aide à la conduite, utilisant des caméras, des LiDAR et toutes sortes de capteurs pour analyser l’environnement et superposer des informations utiles à ce que nous voyons, montrant en temps réel les informations de navigation imprimées sur la route elle-même et même être capable d’agir pour éviter les accidents, les montées en flèche, les distractions et autres causes d’incidents au volant.

Une proposition ambitieuse de la marque qui a toujours le plus œuvré pour la sécurité de nos voitures, qui ne seront probablement pas prêtes avant quelques années, mais qui nous permet d’anticiper cette transition entre les véhicules semi-autonomes et ceux pouvant rouler entièrement .. eux-mêmes, qui font déjà leurs premiers pas dans des pays comme les États-Unis.

