7 mobiles de type coque pas chers et très pratiques que vous pouvez acheter

Ces appareils sont confortables, légers et faciles à utiliser. Choisissez entre les meilleurs mobiles de type coque si vous recherchez la simplicité.

Nous nous sommes habitués à transporter des appareils vraiment puissants et complets dans nos poches. Les nouveaux smartphones intègrent toutes sortes de technologies, mais ces mobiles sont-ils ceux dont nous avons tous besoin ? Il y a des gens qui recherchent la simplicité, et pour eux cette sélection des meilleurs mobiles de type coque bon marché et très pratiques va particulièrement.

Ces mobiles de type coque sont simples, légers et très confortables, parfaits pour ceux qui recherchent le plus basique. Ils conviennent également aux personnes âgées, car ils ont de grandes touches qui facilitent leur utilisation. Bref, ce sont des mobiles qui peuvent être très utiles pour une partie du public, alors sachons ce qu’ils sont et leurs principales caractéristiques.

Meilleurs mobiles de type coque que vous pouvez acheter

Les mobiles de type coque sont très confortables, car ils sont légers, se glissent parfaitement dans n’importe quelle poche et vous permettent d’effectuer des tâches de base, comme parler au téléphone. De plus, certains d’entre eux sont plus avancés, même en comptant sur WhatsApp. Après avoir analysé le marché, nous les avons sélectionnés comme les 7 meilleurs téléphones à clapet que vous pouvez acheter.

Panasonic KX-TU446EXB

Alcatel 2053D

Ukuu F280

Doro 6060

artfone C10

Jaspe SPC

Nokia 2720 Flip

Panasonic KX-TU446EXB

L’une des meilleures options sur le marché est le Panasonic KX-TU446EXB, avec un très beau design grâce à son esthétique marron mat. C’est un mobile au poids réduit que vous pouvez facilement ouvrir pour retrouver son écran LCD de 2,4 pouces dans lequel vous pouvez voir tout le contenu en détail. Ses grandes touches sont également remarquables, parfaites pour les appuyer confortablement, étant celles utilisées pour accepter et recevoir des appels en couleur.

De plus, ce Panasonic est un bon achat pour sa résistance aux chocs et aux chutes, et pour l’intégration d’un bouton au dos pour les appels prioritaires. En cas d’urgence, appuyez simplement sur ce bouton pour appeler directement l’un des contacts d’urgence. Le haut-parleur est activé automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de tenir le téléphone.

D’autre part, le mobile de type coque intègre également une lumière LED qui indique à l’utilisateur ce qui se passe, par exemple, qu’il reçoit un appel. L’expérience est complétée par une batterie longue durée afin que vous puissiez les utiliser pendant des jours sans passer par le chargeur.

Alcatel 2053D

Une autre bonne option parmi les mobiles de type coque est l’Alcatel 2053D qui se distingue notamment par être un mobile Dual SIM. Cela signifie que vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone différents en même temps, par exemple, un pour la section professionnelle et un pour le personnel. Il ne manque pas d’autres fonctions de grande importance, telles que l’horloge, le calendrier, l’agenda, la radio FM et le lecteur de musique.

Le téléphone Alcatel a un design simple et très confortable. A son ouverture, on retrouve son écran de 2,4 pouces et ses grandes touches, avec celles destinées à accepter et recevoir des appels en couleur pour qu’ils soient mieux vus. De plus, les boutons d’augmentation et de diminution du volume sont situés sur le côté.

L’Alcatel 2035D vous permet d’étendre le stockage interne jusqu’à 32 Go avec une carte microSD. Enfin, sa batterie de 970 mAh offre plusieurs jours d’autonomie, vous n’aurez donc pas à trop dépendre du chargeur.

Ukuu F280

Quelque chose de plus grand est l’écran du Ukuu F280, un autre mobile de type coque très intéressant. Dans ce cas, l’écran interne passe à 2,8 pouces pour mieux afficher le contenu. De plus, le mobile dispose d’un écran externe de 1,8 pouces sur lequel vous pouvez voir certaines informations sans avoir à ouvrir le téléphone, comme les appels et les messages reçus.

L’Ukuu F280 conserve le design simple mais élégant typique de ces mobiles à clapet. À l’intérieur, il abrite des fonctions très utiles, telles qu’un appareil photo, une lampe de poche, un réveil, une calculatrice et une radio FM. Pour que les appels soient bien entendus, le terminal embarque également un haut-parleur ultra-puissant.

Enfin, ce mobile dispose d’une batterie de 1 200 mAh qui dure environ 150 heures en veille et 240 minutes en conversation. De plus, pour charger le Ukuu F280, il suffit de l’insérer dans la base de recharge sans fil fournie avec le téléphone.

Doro 6060

Parmi les meilleurs mobiles de type coque se trouve également le Doro 6060, avec un beau design noir et or qui monte un écran externe où vous pouvez voir l’heure, les appels reçus et d’autres notifications importantes. En ouvrant le Doro 6060, on voit qu’il a une partie interne blanche avec un écran de 2,8 pouces et un clavier avec de gros boutons.

Ce téléphone mobile possède certaines fonctions qui se distinguent par leur utilité, comme le bouton SOS avec GPS pour que la famille et les amis puissent connaître l’emplacement de l’utilisateur en cas d’urgence. Il est également compatible avec les appareils auditifs, pour un son plus clair et plus puissant lorsque vous l’utilisez.

Si l’on analyse son clavier, on constate qu’il dispose également de trois touches d’accès direct à l’appareil photo, aux contacts favoris et aux messages. En revanche, il équipe une batterie de 1 000 mAh qui promet de bonnes performances pour que le chargeur ne soit pas nécessaire de temps en temps.

artfone C10

Si vous souhaitez un mobile de type coque polyvalente, vous pouvez vous tourner vers cet artfone C10, avec un bon rapport qualité/prix. L’élément le plus important du design de ce téléphone est son écran externe, de forme rectangulaire et de grande taille. En fait, il occupe la quasi-totalité de la partie externe du couvercle.

À l’intérieur, l’artfone C10 est équipé d’un écran de 2,4 pouces et d’un clavier avec de très gros boutons pour faciliter leur pression. De plus, les fonctions offertes par le terminal sont d’une grande valeur, comme l’appareil photo, la visionneuse d’images et de vidéos, la lampe de poche ou l’enregistreur audio. Nous parlons d’un mobile Dual SIM, vous savez donc déjà que vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone différents en même temps.

Ce mobile est également très utile dans les situations d’urgence, car il est doté d’un bouton SOS qui vous met directement en contact avec des personnes de confiance. Enfin, il monte une batterie de 1 000 mAh qui peut être chargée dans la base de charge, sans câbles pour le rendre plus pratique.

Jaspe SPC

Le fait qu’un mobile soit de type shell ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l’utiliser pour discuter sur WhatsApp, la grande plateforme de messagerie du moment. Ce Jasper SPC en est une bonne preuve, car il possède l’application WhatsApp intégrée pour que vous puissiez communiquer avec vos contacts.

De plus, dans ce modèle, nous retrouvons les éléments communs à un mobile de ce type, de l’écran interne pour accéder aux informations les plus importantes sans avoir à l’ouvrir aux boutons d’accès direct aux contacts et à l’application appareil photo. L’écran intérieur ne manque bien sûr pas, qui mesure 2,8 pouces.

Sur ce mobile, vous pouvez également utiliser des applications très utiles, telles que Facebook, Google Maps et YouTube. Tout cela, ajouté à une bonne batterie, nous laisse devant un mobile de type coque très complet.

Nokia 2720 Flip

Parmi les plus connus se trouve le Nokia 2720 Flip, qui est également l’un des meilleurs. On est face à un mobile très complet, avec un design particulièrement beau dans lequel l’écran externe est très bien intégré. Quand on l’ouvre, on voit qu’il a un écran de 2,8 pouces et un clavier qui conserve la touche d’élégance.

C’est un mobile avancé, avec la 4G et des applications préinstallées très utiles, notamment WhatsApp. De plus, ce téléphone Nokia dispose de Google Assistant, un assistant vers lequel vous pouvez vous tourner pour vous aider à répondre à des questions ou consulter des questions telles que la météo. Vous pouvez utiliser le téléphone en toute tranquillité, car il a un design très résistant.

L’autonomie est un autre joyau du Nokia 2720 Flip, car sa batterie de 1 500 mAh peut offrir jusqu’à 28 jours d’autonomie en veille. Soit dit en passant, il est livré avec des écouteurs qui sont pratiques.

