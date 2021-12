Profitez du pass gratuit Star + illimité pendant trois jours

Profitez du pass illimité pour regarder une variété de sports, séries et films Star + ce week-end.

Vous vouliez profiter d’un service de streaming qui regroupe tout au même endroit ? Et bien ce week-end vous pouvez le faire avec Star +. Ce n’est un secret pour personne que décembre est un mois riche en promotions et ceci en est un exemple clair. Parce que? Car vous pouvez profiter du pass Star+ gratuit et illimité pendant trois jours si vous êtes au Mexique, au Brésil, au Chili, en Colombie ou au Pérou.

Star + est un service généraliste de divertissement et de streaming sportif arrivé en Amérique latine le 31 août 2021. Depuis, il est devenu l’allié parfait pour lutter contre l’ennui à la fois dans cette région et dans toutes les parties du monde.

Une opportunité unique d’accéder gratuitement à Star +

Entre le vendredi 10 décembre et le dimanche 12 décembre, les nouveaux abonnements Star + qui entrent directement via www.starplus.com/promo, pourront profiter du service gratuitement et sans limitation pendant cette période. Bref, le pass illimité vous permettra de regarder en direct des événements sportifs ESPN, des films, des classiques, des sagas, des séries exclusives, des comédies animées et des productions originales pendant trois jours sans dépenser un seul euro.

Si vous profitez de la promotion de ce week-end, vous pourrez voir le match PSG vs Monaco en Ligue 1 ou la fascinante définition de l’une des saisons les plus excitantes de la Formule 1. Le Grand Prix d’Abu Dhabi se déroulera du vendredi 10 au Le dimanche de décembre, avec les essais, les classements et la grande course du dimanche.

De plus, ce dimanche, les Packers vs Bears et les Buccaneers vs Bills s’affronteront dans un double tour de Sunday Night Football. Comme si cela ne suffisait pas, samedi 11 sera la 269e soirée UFC avec la rencontre électrisante entre Charles Oliveira et Dustin Poirier. Un week-end spécial pour les amateurs de sport !

Variété de séries pour tous les goûts

Côté sport, ce pass gratuit illimité vous permet de vivre le suspense de l’avant-dernier épisode de la série à succès Chucky, ou de rire aux éclats du film Free Guy. On ne peut pas non plus manquer de mentionner les premières des deuxièmes saisons de Duncanville ou Solar Opposites qui s’ajoutent à toutes les saisons complètes de This is us, The Walking Dead et Les Simpsons.

Et si vous cherchiez quelque chose de différent, vous pourriez profiter de la promotion pour profiter de la nouvelle série comique Nasdrovia qui suit l’histoire de deux avocats à succès qui décident d’abandonner leur carrière et d’ouvrir un restaurant qui deviendra plus tard le lieu préféré des Russes. mafia. Vous aurez également la possibilité de voir les dernières actualités de la comédie animée « Marvel MODOK », les nouveaux épisodes de « Dopesick », « Man in the Arena : Tom Brady », et le film thriller « The Night House ».

Comme vous devez l’imaginer, c’est le moment idéal pour vous abonner à la plateforme et découvrir tout ce que Star+ a pour vous. C’est un service de streaming qui rassemble tout en un seul endroit et est parfait pour divertir chaque membre de la famille.

