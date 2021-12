6 meilleures applications pour programmer des publications Instagram depuis votre mobile

Débarrassez-vous de la pression de devoir rechercher et publier du contenu sur vos réseaux sociaux avec ces applications pour Android.

Si vous souhaitez avoir plus de temps mais sans perdre l’opportunité d’attirer des followers sur Instagram, il est temps pour vous de découvrir quelques applications pour programmer vos publications d’entreprise dans le confort de votre mobile.

Instagram est un réseau social avec plus de 2 700 millions d’utilisateurs et chaque jour, de plus en plus de personnes s’ajoutent à cette plate-forme. Et pas étonnant qu’Instagram soit devenu l’un des réseaux sociaux les plus réceptifs, notamment pour les entrepreneurs.

Si vous souhaitez booster votre site Web ou simplement toucher plus de personnes, il est temps de créer un compte et de profiter des avantages, et pas seulement cela, mais vous pouvez également programmer des publications Instagram depuis votre mobile pour toujours tenir votre communauté informée.

Ce sont les meilleures applications pour programmer des publications sur Instagram

Amortir

Planifier

Metrocool

Plus tard

OneUp

Planoly

Ci-dessous, vous pouvez voir un top de 6 applications qui vous aideront à effectuer une analyse exhaustive des heures où vos publications auront la plus grande portée, et donc le plus grand nombre de followers sur Instagram.

Amortir

Buffer est une plateforme qui a été créée pour faciliter la gestion de vos réseaux sociaux. Il est capable d’effectuer plusieurs actions en même temps, telles que : partager des publications sur différents réseaux sociaux, effectuer une analyse quotidienne des interactions, planifier des publications et bien plus encore.

La version gratuite de Buffer vous permet de connecter jusqu’à 3 comptes totalement gratuits, et si vous en voulez plus, vous pouvez opter pour la version premium ou le forfait PME, avec la possibilité d’enregistrer de 8 à 25 comptes sociaux.

Planifier

Plann est l’une des meilleures applications pour programmer des publications Instagram depuis votre mobile, car elle est dotée de fonctionnalités spéciales qui faciliteront la gestion de vos réseaux sociaux. Grâce à Plann, vous pourrez publier automatiquement sur Instagram, éditer des images, recevoir des analyses et des statistiques d’Instagram et même programmer des publications et des histoires.

Son interface est moderne et simple d’utilisation, et la version freemium vous offre la possibilité de gérer un compte et de publier jusqu’à 30 publications mensuelles. Bien entendu, si vous en voulez plus, vous pouvez opter pour les forfaits « Power User », « Build », « Grow » et « Play Big ».

Metrocool

Metricool est un autre service disponible pour les mobiles Android, où vous pouvez contrôler votre réseau social préféré. Ses caractéristiques et fonctions incluent : des publications et des horaires automatiques, des analyses et des statistiques pour vérifier les heures avec la plus grande réceptivité, l’évolution du trafic et plus encore.

Sa plate-forme est simple à utiliser, et non seulement vous pouvez l’obtenir via Google Play, mais elle dispose également d’une version Web à laquelle vous pouvez accéder à tout moment et analyser les performances de vos publications et campagnes.

Plus tard

Si vous aimez Instagram et que vous avez votre propre boutique en ligne, il est temps pour vous de commencer à augmenter le nombre de vos abonnés et à garder votre audience connectée grâce à Later. C’est une application capable de gérer plusieurs comptes en même temps, de programmer des photos et des vidéos, de prévisualiser votre flux et bien plus encore.

Il est simple d’utilisation et vous fera gagner beaucoup de temps, puisque vous pourrez programmer rapidement les publications du jour. Mieux encore, la version Web est également disponible avec d’excellentes fonctionnalités pour en tirer le meilleur parti.

OneUp

OneUp est une autre des meilleures applications pour programmer des publications Instagram depuis votre mobile et que vous ne pouvez pas manquer. De manière générale, il remplit les mêmes fonctions que les précédents et est également capable d’envoyer des notifications à votre mobile concernant vos horaires sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Google My Business, LinkedIn et Twitter.

L’application est entièrement gratuite, la seule chose que vous aurez à faire pour profiter pleinement de son service est de créer un compte chez OneUp.

Planoly

Si vous recherchez une application optimale pour vous aider à organiser vos comptes sociaux et à programmer des publications dans votre flux, alors Planoly est une bonne option pour vous. Au fil des ans, l’application Planoly a gagné la confiance et le respect de plus de 5 millions d’utilisateurs, qui approuvent sa fonctionnalité avec des commentaires positifs.

Grâce à son service, vous pouvez planifier et éditer, programmer et publier, analyser des métriques clés, générer du trafic et plus encore depuis votre mobile. Mieux encore, sa version gratuite vous donne la possibilité de gérer jusqu’à 2 réseaux sociaux en même temps.

Comme vous le verrez, ce sont les meilleures applications pour programmer des publications Instagram depuis votre mobile et ainsi générer plus d’interaction et développer votre communauté de followers. Qu’attendez-vous pour les essayer ?

