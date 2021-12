Ce sont les meilleures extensions 2021 de l’année pour Chrome : elles sont recommandées par Google

Selon Google, ce sont les meilleures extensions Google Chrome que vous pouvez utiliser dans votre navigateur.

Que Google continue de résister à l’inclusion de la prise en charge de cette fonctionnalité dans la version Android de Chrome ne signifie pas que les extensions ne sont pas un élément essentiel du succès du navigateur de Google. A tel point que l’entreprise a souhaité mettre en avant les meilleures extensions Chrome qui existent actuellement, avec une compilation où elle a choisi les 13 meilleures extensions disponibles dans Chrome en 2021.

Selon Google, ces extensions contribuent à rendre Chrome capable de fournir une expérience plus simple, plus productive et plus personnelle. L’entreprise a choisi des extensions de toutes sortes et pour toutes sortes d’usages.

Rakuten, Loom, Dark Reader et bien d’autres extensions parmi celles recommandées par Google

Lors du choix des extensions, Google les a divisées en différentes catégories : communication et collaboration, productivité, apprentissage et économies. La liste complète est disponible ci-dessous :

LOOM – Capturez et partagez facilement des vidéos avec d’autres.

Mote : ajoutez une messagerie vocale à des applications telles que Google Docs, Slides, Sheets et Forms, afin que vous puissiez faire des commentaires vocaux que d’autres personnes peuvent entendre.

Wordtune : c’est un « compagnon d’écriture », qui propose des reformulations de phrases pour qu’elles soient mieux comprises.

Forêt – Vous aide à vous concentrer sur votre travail grâce à un format de jeu. Il a également sa propre application pour Android.

Lecteur sombre : activez le mode sombre sur n’importe quelle page Web, même s’il n’est pas officiellement pris en charge.

Tab Manager Plus – facilite la gestion de plusieurs onglets entre les groupes. Il comprend plusieurs fonctions permettant de gérer les onglets ouverts dans Chrome.

Nimbus : outil qui ajoute de nouvelles fonctions de capture d’écran et d’enregistrement vidéo.

Kami : permet de créer un environnement d’apprentissage interactif à partir de documents.

InsertLearning : facilite la prise de notes et l’ajout de commentaires pédagogiques à n’importe quelle page Web.

Toucan : extension qui vous aide à apprendre des langues tout en naviguant sur Internet.

Rappel : apprentissage des langues via des « flashcards » depuis le navigateur.

Stylet : vous permet d’installer ou de créer des thèmes avec lesquels modifier l’apparence de n’importe quelle page Web. Il est possible de gagner de l’argent en vendant des thèmes à d’autres utilisateurs.

Rakuten – Trouvez des coupons et des remises dans plus de 2 500 magasins pour économiser de l’argent.

