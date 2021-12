Nouveau Motorola Edge X30 : le premier mobile avec processeur Snapdragon 8 Gen 1 est désormais officiel

Le premier mobile du marché doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 est arrivé : il s’agit du nouveau Motorola Edge X30.

Lors d’un événement organisé en Chine, Motorola a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle série phare de smartphones sous la marque Edge, dirigée par le Motorola Moto X30.

En plus d’être le smartphone le plus avancé du catalogue de l’entreprise, le Motorola Edge X30 est le premier à équiper un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Edge X30, toutes les informations

Motorola Edge 30, fiche technique Caractéristiques Dimensions 163,56 x 75,95 x 8,49 mm

194 grammes Filtrer P-OLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

144 hertz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif MYUI 3.0 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go Appareils photo Arrière:

-50 MP OV50A40 f/1.8, Quad PDAF, OIS

-50 MP S5KJN1SQ03, f/2,2

–

-2 MP avant du capteur de profondeur :

-60 MP Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 68W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

5G

Protection contre l’eau et la poussière

Le nouveau smartphone Motorola se démarque, sans aucun doute, en étant le premier à équiper la dernière plateforme Snapdragon destinée aux smartphones haut de gamme. Le Snapdragon 8 Gen 1 est le cerveau qui donne vie à cet appareil, associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Tout cela donne vie à un immense écran de 6,8 pouces de diagonale, basé sur la technologie AMOLED et avec une résolution Full HD+. L’écran en question est capable de se mettre à jour à une fréquence de 144 hertz, et cache la caméra selfie de 60 mégapixels située dans un petit trou dans sa partie centrale supérieure.

D’autres caractéristiques importantes sont l’inclusion d’une caméra principale de 50 mégapixels f/1.88, à laquelle il faut ajouter une caméra de même résolution associée à un objectif ultra grand angle. On retrouve également un appareil photo de 2 mégapixels destiné à capter les informations de profondeur.

La batterie du Motorola Edge X30 a une capacité de 5 000 mAh. Cependant, ce qui frappe vraiment, c’est le système de charge, car il prend en charge une puissance allant jusqu’à 68W.

Prix ​​du Motorola Edge X30 et quand pouvez-vous l’acheter

Le Motorola Edge X30 est désormais disponible à la réservation sur le site de Lenovo, où il peut être acheté au prix de 2 999 yuans – environ 415 euros – dans le cas de sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La version la plus avancée, avec 2 Go de RAM et 256 Go de stockage sera disponible ultérieurement, au prix de 554 euros à l’échange

