L’un des jeux Android les plus légendaires est de retour avec une version totalement renouvelée

Le mythique Super Hexagon revient sur Android et prend désormais en charge les écrans avec des taux de rafraîchissement élevés, entre autres nouveautés.

Il fut un temps où Super Hexagon était l’un des jeux mobiles les plus populaires, avec des millions de téléchargements sur Google Play et une base d’utilisateurs de milliers d’utilisateurs. Petit à petit, ce classique tombait dans l’oubli… jusqu’à aujourd’hui.

Distractionware, le développeur à l’origine de ce titre et d’autres titres mobiles, a annoncé l’arrivée d’une nouvelle version du classique Super Hexagon pour Android, adaptée aux temps modernes pour fonctionner parfaitement sur les smartphones les plus modernes.

Super Hexagon revient avec la prise en charge des affichages à taux de rafraîchissement élevé et plus d’actualités

Ceux qui ne connaissent pas trop ce jeu mythique, sachez qu’il s’agit d’un puzzle au format arcade et aux graphismes colorés, où notre mission consiste à contrôler un hexagone, en le faisant tourner sur lui-même pour éviter que la flèche d’un de ses côtés n’entre en collision avec lignes venant en sens inverse. Au fil du temps, le gameplay devient plus rapide et plus frénétique, augmentant ainsi la difficulté à éviter les collisions.

La nouvelle version de Super Hexagon est désormais disponible sur Google Play et est prête à fonctionner sur les appareils mis à jour vers Android 11 ou Android 12. L’expérience sur les téléphones et tablettes pliables a également été améliorée.

Il inclut également la compatibilité avec les appareils dotés d’écrans de 90, 120 ou 144 hertz pour une expérience plus fluide.

Une autre amélioration concerne le nouveau moteur audio, qui produit un son sans perte. Et, puisque la musique est un élément essentiel de ce jeu, c’est certainement un ajout plus que bienvenu.

Pour conclure, certains aspects de l’interface utilisateur ont été améliorés et la prise en charge de nouveaux ratios d’aspect a été ajoutée. De plus, les possesseurs de manettes physiques comme la Razer Kishi pourront les utiliser pour jouer à Super Hexagon.

La nouvelle version du jeu est déjà sur Google Play, et est au prix de 2,99 euros. Il ne contient pas de publicités ni de paiements intégrés.

