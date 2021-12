OPPO Find N, le premier smartphone pliable de la marque est désormais officiel

OPPO a déjà son premier smartphone pliable prêt, le nouveau OPPO Find N. Il sera présenté plus en détail à OPPO Inno Day 2021.

OPPO vient de relancer sa série de smartphones Find N. Celui avec lequel il a un jour surpris le monde grâce à une caméra rotative et un écran tactile arrière avec l’OPPO N1. Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec le premier smartphone pliable de l’entreprise.

L’OPPO Find N a été annoncé par la société à travers une publication sur son blog officiel, détaillant une partie des caractéristiques de ce premier smartphone au format pliable de la marque, avant d’être officiellement présenté lors du grand événement OPPO INNO Day qui aura lieu le 15 décembre.

Simple, utile et facile à utiliser : c’est le Find N, selon OPPO

Pete Lau, PDG de l’entreprise, explique que l’entreprise a travaillé pendant plus de quatre ans pour concevoir ce nouveau produit, avec six prototypes différents derrière eux.

Enfin, l’OPPO Find N semble prêt à voir le jour officiellement le 15 décembre.

C’est un appareil créé dans le but d’être facile à utiliser et d’avoir un design beau et simple. Grâce aux images, vous pouvez voir comment ** les courbes semblent être les protagonistes ** dans la conception de cet appareil, dont le format est similaire à celui de la série Samsung Galaxy Z Fold. Il s’agit : d’un paravent intérieur, et d’un autre situé à l’extérieur qui permet d’utiliser l’appareil lorsqu’il est « fermé ».

En ce qui concerne la facilité d’utilisation, OPPO prétend avoir résolu les principaux inconvénients des générations précédentes de smartphones pliables, de sorte qu’il s’agit d’un appareil facile à utiliser, qu’il soit utilisé ouvert ou fermé.

Ils indiquent également qu’ils ont été en mesure d’éliminer la « ride » centrale classique que l’on peut trouver dans d’autres smartphones pliables, en créant ce qui, selon eux, est probablement la meilleure combinaison d’écran et de charnière disponible à ce jour.

Le nouveau OPPO Find N sera lancé le 15 décembre, le deuxième jour de l’OPPO INNO Day 2021. Tous les détails sur l’appareil seront révélés lors de l’événement.

