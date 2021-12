Les pires pays au monde pour acheter un mobile Samsung (ou Apple)

Comme on pouvait s’y attendre, la Corée du Sud est le meilleur pays où faire un Galaxy, tandis que les pires marchés sont le Canada et la Biélorussie pour diverses raisons.

Il existe de nombreux facteurs qui influencent les prix de nos appareils électroniques préférés, depuis le moment où nous voulons les acheter jusqu’au pays dans lequel nous nous trouvons, en passant par divers facteurs tels que la concurrence sur le marché local ou encore des situations macroéconomiques telles que la crise actuelle des puces et le problème global de la logistique.

Évidemment, les services qui sont utilisés principalement sur un marché ou un autre influencent également, voire la pénétration de chaque constructeur sur le marché qui facilitera le support après-vente et aussi la revente des terminaux lorsque l’on voudra les remplacer par des neufs.

Peut-être parce qu’il est si difficile de mener des études de ce genre, de la société de location de technologie Grover ils ont voulu nous donner un coup de main en créant un indice de prix des différents appareils électroniques sur les principaux marchés mondiaux, offrant ainsi une vision d’où il est plus simple ou plus cher d’acheter un téléphone d’une marque ou d’une autre, ou une Nintendo Switch, ou un Kindle, etc.

Vous pouvez sûrement imaginer qui mange le toast de Samsung en Amérique latine

Dans tous les cas, et étant donné que Samsung continue d’être le plus grand fabricant de smartphones au monde, il est bon de voir avec des collègues d’Android Authority où il est moins cher et plus accessible d’acheter un Samsung Galaxy et dans quels pays il est plus cher ou compliqué d’acheter un téléphone Suwon Giant.

Vous ne serez sûrement pas surpris si nous vous disons que le meilleur pays pour acheter un Galaxy, que ce soit un smartphone, une tablette, des accessoires ou d’autres types de produits, est la Corée du Sud, car dans le pays d’origine de Samsung, ses produits arrivent toujours avant ailleurs, étant également moins cher par pure logique.

C’est aussi là que se trouvent les meilleures offres, c’est-à-dire qu’en général, acheter un Samsung en Corée est jusqu’à 35% moins cher que dans d’autres pays. L’Indonésie est également une bonne place, près de 32% d’économies, tandis que la Nouvelle-Zélande, la Colombie ou Hong Kong sont également dans les meilleures positions.

Si vous habitez en Corée et que vous voulez un Samsung, vous économiserez jusqu’à 35% par rapport aux autres marchés, mais attention car si vous habitez au Canada ou en Biélorussie vous paierez jusqu’à 40% de plus pour acheter votre smartphone Galaxy.

Au contraire, nous avons de très mauvaises nouvelles pour ceux qui nous lisent depuis le Canada, et c’est que dans votre pays acheter un Samsung peut entraîner une augmentation des prix allant jusqu’à 39%, des chiffres énormes mais toujours inférieurs à la Biélorussie, qui est le pays moins compatible avec Samsung avec des prix 40 % plus élevés.

De ce côté se trouvent également l’Argentine, l’Irlande ou la Grèce, complétant les cinq pays où avoir un Samsung est plus difficile ou plus cher.

Et au cas où vous auriez des doutes, l’étude réalisée par Grover est assez fiable, puisque les données ont été extraites de chaînes de distribution dans jusqu’à 50 pays différents, afin de faire la moyenne du prix d’un lot de produits spécifiques et de pouvoir comparer comment beaucoup plus chers sont les gadgets dans l’un ou l’autre pays par rapport à la moyenne.

