13 astuces pour les groupes WhatsApp que vous devez essayer

Tirez le meilleur parti de vos groupes WhatsApp avec ces astuces, elles sont très simples et seront d’une grande aide pour ces conversations de groupe dans lesquelles nous sommes tous présents.

Les groupes WhatsApp peuvent être très bons ou très mauvais, le paradis ou l’enfer de WhatsApp. Nous savons tous qu’ils peuvent être très ennuyeux, surtout ceux avec de nombreux membres dans lesquels la conversation ne s’arrête jamais, car les notifications sont constantes, il est difficile de trouver les messages vraiment intéressants et de vous faire écouter.

Cependant, les discussions de groupe WhatsApp peuvent être très positives, et nous allons vous expliquer comment à travers la recommandation de 13 astuces que vous devez essayer. Après vous avoir expliqué les astuces essentielles pour maîtriser WhatsApp et 3 astuces pour discuter plus rapidement, dans ce guide, nous nous concentrons uniquement sur les groupes afin que vous appreniez à en tirer le meilleur parti en utilisant les outils que WhatsApp propose actuellement.

Personnalisez les notifications pour les différencier

Il est courant dans WhatsApp d’avoir plus d’un groupe, et peut-être même plus de dix, donc vous voudrez peut-être personnaliser les notifications de chacun d’eux pour savoir quel groupe spécifique est celui avec des nouvelles juste en écoutant la tonalité de notification. Heureusement, à partir des propres paramètres de chaque groupe, vous pouvez modifier cette option. Suivez ces étapes:

Entrez le groupe WhatsApp dont vous souhaitez personnaliser les notifications. Cliquez sur le nom du groupe pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur la section « Personnaliser les notifications ». Cochez la case « Notifications personnalisées » et choisissez la tonalité, le type de vibration et la couleur de la notification pour ce groupe. Ainsi, lorsque vous entendez la tonalité ou voyez la lumière -si votre mobile dispose d’une LED de notification-, vous saurez immédiatement dans quel groupe se trouvent les nouveaux messages.

Activer les messages temporaires

En mars 2021, WhatsApp a ajouté des messages temporaires qui, comme leur nom l’indique, sont des messages qui disparaissent automatiquement après 7 jours. Tout comme vous pouvez activer les messages temporaires dans les discussions individuelles, vous pouvez également le faire dans les discussions de groupe.

De cette façon, vous pourrez envoyer des messages, également avec du contenu audiovisuel, qui seront supprimés sans que vous ne fassiez quoi que ce soit au bout d’une semaine. Voici les étapes à suivre pour les activer en groupe :

Entrez dans le groupe et cliquez sur le nom pour accéder aux paramètres. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Messages temporaires ». Lisez le message avec les informations que WhatsApp vous montre et cliquez sur « Continuer ». Dans la page Messages temporaires, cliquez sur la case « Activé » pour les activer. Lorsque vous souhaitez les désactiver, il vous suffit de répéter le processus.

Archivez le groupe pour que cela ne vous dérange pas

Comme nous l’avons mentionné, les groupes WhatsApp peuvent être très ennuyeux, surtout lorsque les notifications n’arrêtent pas d’arriver car il y a toujours des gens qui parlent. Si vous voulez que les groupes ne vous dérangent pas autant, vous pouvez choisir de les archiver afin qu’ils ne sortent pas de la section archivée. Donc tu peux le faire :

Appuyez et maintenez le groupe que vous souhaitez archiver. Appuyez sur l’option de discussion d’archives, qui apparaît en haut avec l’icône de flèche vers le bas. A partir de maintenant, vous pouvez le trouver dans la section « Archivé ».

Si vous ne voulez pas être aussi drastique, désactivez les notifications

Peut-être que vous ne voulez pas être aussi drastique lors du bannissement d’un groupe dans le dossier d’archive, vous voulez juste que ses notifications ne sortent pas constamment. Pour ce faire, il est préférable de simplement faire taire les notifications de ce groupe, vous pouvez même le faire pour toujours. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier de temps en temps de faire taire le groupe. Donc tu peux le faire :

Entrez le groupe que vous souhaitez désactiver. Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Mute Notifications ». Choisissez si vous souhaitez désactiver les notifications pendant huit heures, une semaine ou pour toujours. Si vous souhaitez qu’il vous signale les mentions faites par d’autres utilisateurs, cliquez sur « Afficher les notifications ».

Choisissez d’autres administrateurs pour partager la responsabilité

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, être administrateur d’un groupe WhatsApp implique une grande responsabilité, surtout s’il compte de nombreux membres. L’administrateur est chargé d’ajouter de nouveaux utilisateurs, de vérifier que chacun respecte les règles et de décider qui peut participer. Heureusement, vous pouvez partager cette responsabilité avec d’autres membres en les désignant également comme administrateurs :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Balayez vers le bas et entrez « Paramètres du groupe ». Appuyez sur « Désigner les administrateurs du groupe ». Dans la liste des participants, sélectionnez les nouveaux administrateurs.

Définir qui peut modifier les informations du groupe

Les informations d’un groupe WhatsApp sont les suivantes : image de profil, objet, description et l’option de messages temporaires. Cette information peut être très importante pour les nouveaux membres, car elle leur permet de savoir quels sujets sont traités dans le groupe ou les règles qui y prévalent. Pour cette raison, il est peut-être préférable que seuls les administrateurs puissent le modifier. Donc tu peux le faire :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Balayez vers le bas et entrez « Paramètres du groupe ». Appuyez sur « Modifier les informations du groupe ». Cliquez sur « Administrateurs uniquement ». Si vous souhaitez que tous les membres puissent continuer à modifier ces informations, gardez l’option « Tous les participants » activée.

Limiter la participation des membres

Cette astuce pour les groupes WhatsApp va de la même manière que la précédente, puisqu’elle consiste à limiter les options des membres pour que le groupe reste en ordre. Comme nous l’avons dit au début, il peut être difficile de trouver les messages vraiment intéressants dans des groupes où la conversation ne s’arrête jamais.

Pour cette raison, il peut être judicieux de limiter la participation des membres afin que seuls les administrateurs puissent écrire. Par exemple, cette fonction est intéressante dans des groupes de nature plus sérieuse, comme une conversation avec des collègues axée sur le partage d’informations strictement professionnelles. Voici comment il peut être activé :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Balayez vers le bas et entrez « Paramètres du groupe ». Appuyez sur « Envoyer des messages ». Sélectionnez « Administrateurs uniquement ».

Invitez de nouveaux membres plus confortablement

WhatsApp ne prend en charge que les groupes de 256 membres maximum pour une raison spécifique. Bien que ce ne soient pas les 200 000 membres que permet Telegram, c’est un chiffre qui peut devenir inconfortable s’il faut rajouter un par un à chaque membre. Par conséquent, WhatsApp a ajouté la possibilité d’inviter d’autres utilisateurs dans votre groupe via un lien.

En cliquant simplement sur le lien, les utilisateurs avec qui vous l’avez partagé peuvent facilement entrer. Vous pouvez donc obtenir ce lien et le partager pour inviter de nouveaux membres :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Appuyez sur « Lien d’invitation de groupe ». Choisissez si vous souhaitez copier le lien pour le partager sur d’autres plateformes ou l’envoyer directement via WhatsApp. Vous pouvez également obtenir un QR code auquel l’utilisateur accède directement en le lisant avec son mobile.

Découvrez qui est attentif à vos messages

Même si les membres du groupe ont désactivé la confirmation de lecture, dans les groupes WhatsApp, vous pouvez voir qui a lu vos messages et qui ne l’a pas fait. De cette façon, vous pouvez découvrir qui fait vraiment attention à ce que vous partagez. C’est très simple, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez dans le groupe WhatsApp. Appuyez quelques secondes sur le message que vous souhaitez enquêter. Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Infos ». Vérifiez quels utilisateurs ont lu votre message.

Masquer les fichiers multimédias dans la galerie

Les fichiers multimédias partagés par les groupes WhatsApp peuvent être quelque peu conflictuels, alors la meilleure chose à faire est peut-être de bloquer leur présence dans votre galerie mobile. La plateforme de messagerie dispose d’un outil spécifique pour cela, vous pouvez donc l’utiliser :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Appuyez sur « Visibilité des fichiers multimédias ». Sélectionnez « Non » pour empêcher les photos et vidéos du groupe d’apparaître dans la galerie de votre téléphone.

Trouvez rapidement une vidéo, un document ou une photo partagé

Pour en revenir aux groupes où beaucoup d’informations sont partagées, trouver un message spécifique peut être une tâche intimidante, qu’il s’agisse d’un texte, d’une photo ou d’un lien. Parcourir toute la conversation jusqu’à ce que vous trouviez ce que vous cherchez ne semble pas être un bon plan, il est donc préférable d’accéder au référentiel du groupe où toutes les images, documents et liens partagés sont stockés. Donc tu peux le faire :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Accédez à « Fichiers, liens et docs ». Appuyez sur « Fichiers », « Documents » ou « Liens » selon le type de contenu que vous souhaitez rechercher et procédez à la recherche.

Choisissez qui peut vous ajouter à des groupes

Depuis 2019, WhatsApp vous permet de contrôler qui peut vous ajouter à des groupes, un outil très intéressant s’ils ont tendance à vous ajouter à des conversations qui ne vous intéressent pas du tout. Bien entendu, même si vous configurez que seuls vos contacts peuvent vous ajouter, les administrateurs du groupe auront toujours la possibilité de vous inviter par message privé, vous pourrez donc au moins réfléchir à si vous souhaitez accepter ou non.

Pour choisir qui peut vous ajouter aux groupes WhatsApp, suivez ce processus :

Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Paramètres ». Accédez à « Compte » puis à « Confidentialité ». Appuyez sur l’option « Groupes ». Sélectionnez qui peut vous ajouter aux groupes : « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Mes contacts, sauf… » avec quelques exceptions que vous pouvez choisir vous-même.

Attirez directement l’attention de l’utilisateur auquel vous vous adressez

L’un des outils les plus utiles que WhatsApp a ajoutés ces dernières années sont les mentions, qui vous permettent d’attirer directement l’attention de l’utilisateur à qui vous vous adressez afin que votre message ne passe pas inaperçu.

Mentionner quelqu’un dans un groupe WhatsApp est très simple, il vous suffit d’écrire le @ et de sélectionner l’utilisateur que vous souhaitez mentionner dans la liste qui s’affiche. Ensuite, écrivez et envoyez le message pour que WhatsApp l’informe que votre message lui est spécifiquement adressé.

Notifier WhatsApp des infractions dans le groupe

La dernière astuce pour les groupes WhatsApp que nous voulons recommander est celle qui sert à signaler à la plate-forme que ses règles sont violées. Ainsi, WhatsApp analysera les cinq derniers messages partagés dans le chat de groupe pour déterminer s’il doit prendre des mesures à ce sujet. Vous pouvez être tranquille lorsque vous signalez un groupe, car aucun membre n’en sera informé. Donc tu peux le faire :

Entrez dans le groupe WhatsApp et appuyez sur le nom pour accéder à ses paramètres. Faites défiler vers le bas de la page et appuyez sur « Signaler le groupe ». Confirmez votre décision en appuyant sur l’option « Signaler ».

Et jusqu’à présent, notre guide avec les meilleures astuces que vous pouvez utiliser pour vos groupes WhatsApp. Sans aucun doute, ils vous aideront à les maîtriser un peu plus et aussi à les rendre moins ennuyeux, pourquoi ne pas le dire. N’oubliez pas que vous pouvez également mettre en pratique les meilleures astuces pour WhatsApp Status et tirer le meilleur parti de cette fonction très intéressante de la plate-forme.

