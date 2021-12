C’est ainsi que se fait l’invasion lente mais ferme des mobiles pliables

Les téléphones pliables sont de plus en plus vendus.

La croissance du marché des téléphones pliables est lente mais régulière. Ce qui était en théorie une technologie qui aurait du mal à « pénétrer » le public, compte de plus en plus sur une plus grande présence sur le marché.

Comme nous le lisons dans SAMMobile, le troisième trimestre 2021 a été une période clé pour ces terminaux, Samsung en étant le plus bénéficiaire. Maintenant, il y a encore un long chemin à parcourir.

C’est ainsi qu’est le marché du mobile pliable aujourd’hui

Les téléphones pliables sont l’une des technologies les plus intéressantes de ces dernières années et tout cela malgré pas mal de problèmes. Cependant, les nouveaux modèles lancés par les marques ont de moins en moins de handicaps et il y a déjà de nombreux utilisateurs qui aiment les téléphones pliables comme principaux appareils.

Samsung est la marque leader sur le marché du pliage avec une part de 93% et s’il y a une entreprise qui a opté pour ce type d’appareil, c’est sans aucun doute la sud-coréenne. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont les téléphones pliables les plus vendus.

En ce troisième trimestre 2021, les ventes de smartphones pliables ont été de 215% supérieures à celles de la même période l’année dernière et ce sont soi-disant 2,6 millions d’unités qui ont été vendues. La part de marché de Samsung devrait atteindre 95 % d’ici la fin de l’année.

En revanche, la firme sud-coréenne devrait dépasser les 6 millions d’unités cette année alors qu’en 2022 les experts disent que les ventes de téléphones pliables dépasseront les 17,5 millions d’unités.

Les téléphones pliables manquent encore de « quelque chose » pour être grand public. Android n’est toujours pas utilisé, ce sont des terminaux assez fragiles et le prix de ces appareils est assez élevé. Cependant, ce sont des aspects que les marques corrigent donc si tout continue comme ça, beaucoup de nos appareils du futur seront pliables.

