7 meilleurs lanceurs minimalistes à installer sur Android

Libérez votre mobile des icônes et des widgets avec les meilleurs lanceurs minimalistes pour Android que vous pouvez utiliser aujourd’hui.

L’un des principaux avantages d’Android par rapport à son plus grand rival dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles, iOS, est qu’il vous permet de personnaliser votre mobile à l’extrême et l’un des outils clés pour effectuer cette personnalisation sont les lanceurs.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre et une grande variété de lanceurs pour Android, mais la grande majorité d’entre eux suivent la ligne définie par le lanceur Google Pixel, Pixel Launcher, avec un design caractérisé par les icônes et les widgets à l’écran. écran de démarrage. Mais, si vous êtes fan de minimalisme et que vous recherchez un écran d’accueil simple, nous venons à votre aide, car nous avons sélectionné pour vous les 7 meilleurs lanceurs minimalistes pour Android.

Lanceur Niagara

Le premier des lanceurs minimalistes que nous vous proposons dans cette compilation est l’un des plus populaires aujourd’hui, Niagara Launcher, un lanceur qui s’engage à vous montrer vos huit applications préférées sur l’écran d’accueil et une liste de toutes nos applications classées par ordre alphabétique.

Ce lanceur vous donne la possibilité de supprimer le titre de vos applications préférées afin que seules les icônes soient affichées et, en plus, il vous permet d’accéder aux notifications de ces applications depuis l’écran d’accueil lui-même.

Niagara Launcher vous permet également de personnaliser les icônes de l’écran d’accueil avec votre pack d’icônes préféré, de placer un widget de lecteur de musique en haut, de localiser une application rapidement et facilement et même de masquer certaines applications de la liste de l’écran de démarrage.

Niagara Launcher est une application totalement gratuite sans publicité, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Rapport

Le prochain lanceur minimaliste que nous avons choisi pour vous est Ratio, un lanceur dont nous avons déjà parlé précédemment et qui est si simple qu’il supprime même la couleur de votre écran d’accueil.

En ce sens, Ratio est un lanceur unique en ce qui concerne le design car toute son interface est teinte en noir avec des accents jaunes, éliminant ainsi les couleurs des icônes des applications que vous avez installées sur votre mobile.

Il s’agit d’un lanceur qui divise votre écran d’accueil en trois vues principales : Tuiles, Racine et Arbres. Le premier, Tiles, organise automatiquement toutes vos applications en fonction de catégories que vous configurez, comme une sorte de tiroir d’applications et, en plus, il a une barre de recherche en bas pour localiser rapidement n’importe quelle application. Le second, Root, vous permet d’accéder à tous les services que vous consultez le plus sur votre mobile, comme la météo, l’agenda, les notes et les tâches, et de les personnaliser grâce à l’utilisation de widgets ou de cartes que vous pouvez configurer vous-même. Enfin, la troisième de ces vues, Trees, regroupe toutes les conversations de vos plateformes de messagerie telles que WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ou Signal.

Lanceur

Olauncher est un lanceur open source minimaliste qui n’affiche que les titres d’un maximum de huit applications sur l’écran d’accueil, sans icônes ni widgets. De plus, si vous faites un geste vers le haut, vous aurez la liste complète des applications, avec un geste vers la droite, vous ouvrirez l’application Téléphone et avec un geste vers la gauche, vous accéderez à l’application Appareil photo.

Olauncher est une application totalement gratuite et sans publicité que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons juste en dessous de ces lignes.

Avant le lanceur

Before Launcher est un lanceur minimaliste avec plus de 100 000 téléchargements sur le Play Store qui, comme le fait Ratio, divise votre écran d’accueil en trois sections. Dans la section principale, vous verrez une grande liste de texte de toutes vos applications préférées, dans la section de gauche toutes les notifications de vos applications et dans la section de droite la liste complète de toutes les applications que vous avez installées sur votre terminal.

Before Launcher est une application gratuite sans publicité qui a une version Pro qui coûte 5,99 euros et qui débloque des options telles que changer la taille de la police ou masquer certaines applications.

lanceur Yasan

Yasan Launcher est un lanceur minimaliste, dont nous avons déjà parlé récemment, qui ne vous montre sur l’écran d’accueil qu’une boîte d’une taille de 4×3 dans laquelle se trouvent les applications que vous utilisez le plus, jusqu’à un maximum de 9.

Les points clés de ce lanceur sont qu’il supprime les widgets de l’écran d’accueil et que toutes ses options sont accessibles depuis la boîte sur l’écran d’accueil ou via une série de gestes simples.

Yasan Launcher est une application totalement gratuite sans publicité, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons sous ces lignes, qui possède des fonctions supplémentaires telles que la personnalisation des gestes et le masquage ou la correction d’applications auxquelles vous pouvez accéder via un seul. achat temps de 10,99 euros.

Lanceur de baisers

KISS Launcher est le deuxième lanceur open source minimaliste de cette sélection et l’une des alternatives les moins connues de son segment. Il s’agit d’un lanceur qui centralise tout dans la barre de recherche située en bas de l’écran d’accueil, car à partir de celui-ci, vous pouvez trouver des applications et des contacts, composer des numéros de téléphone ou rechercher sur le Web sans avoir à ouvrir le navigateur.

KISS Launcher est une application gratuite sans publicité qui n’a pas de moyen de paiement, puisque toutes les fonctions sont disponibles dans la version gratuite.

Lanceur indistractable

Le dernier lanceur minimaliste de cette liste est Indistractable Launcher, un lanceur encore en développement qui accumule plus de 500 000 téléchargements dans la boutique d’applications Google.

Ce lanceur vous montre sur l’écran d’accueil un widget en haut avec des informations pertinentes telles que l’heure, la date, les informations météo ou le pourcentage de batterie restante et juste en dessous vos applications préférées sans icônes, puisque, tout comme Que se passe-t-il avec Olauncher, seuls les titres apparaissent. De plus, si vous faites un geste vers la gauche vous aurez accès à une liste de toutes les applications de votre smartphone classées par ordre alphabétique.

L’une des principales caractéristiques d’Indistractable Launcher est sa grande capacité de personnalisation, car il a des options pour changer le thème et le pack d’icônes, modifier la taille de la police et masquer les applications.

Indistractable Launcher est une application totalement gratuite avec des achats intégrés allant de 1,09 euros à 5,49 euros, qui vous permettent, par exemple, d’augmenter le nombre d’applications que vous pouvez masquer, puisque dans la version gratuite vous en avez au maximum 4 .

