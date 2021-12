7 sites pour faire la tombola des amis invisibles

Prêt pour Noël ? Célébrez en grand avec un cadeau d’ami invisible. Ce sont les meilleurs sites Web pour le faire.

Vous voulez fêter Noël avec style ? Quelle meilleure façon de le faire qu’en organisant une tombola d’amis invisibles, une bonne façon de remercier et de célébrer votre amitié, peu importe à quelle distance vous êtes.

Comme vous le savez bien, les vacances sont des dates magiques pour partager et célébrer Noël, et beaucoup ont pour coutume de célébrer l’ami invisible, également connu sous le nom d’ami secret ou de père Noël secret. Et c’est celui qui n’aime pas l’échange de cadeaux, où l’on se laisse surprendre par le cadeau de l’autre.

Cette tradition est assez fréquente chez les travailleurs, la famille et les amis. Il s’agit de donner secrètement à une personne quelque chose en particulier, clairement au moment de l’offrir, vous recevrez un cadeau, ce qui en fait un moment très émouvant et amusant.

Si vous souhaitez le faire cette année et que les circonstances ne vous ont pas permis d’effectuer le tirage en personne, ne vous inquiétez pas. Maintenant, avec les avancées technologiques, il existe des sites Web pour organiser gratuitement la tombola des amis invisibles, en particulier sur de longues distances.

Les meilleures applications et sites web pour organiser la tombola des amis invisibles

Meilleurs sites Web pour exécuter le cadeau d’amis invisibles

L’organisation des participants pour le tirage au sort Secret Santa peut être un peu fastidieux, car les participants ont généralement des horaires différents, mais il est désormais possible d’automatiser le tirage au sort très facilement.

Les pages Web que nous verrons ci-dessous ont la même mécanique, puisqu’elles sélectionnent les participants au hasard, cependant, certaines se distinguent par leur rapidité et leur interface graphique.

Ma liste d’envies

Dessiner des noms

Organisateur secret du père Noël

Cadeau

Ami invisible en ligne

Elfe

Pikkado

Ma liste d’envies

L’un des sites Web les plus populaires pour les cadeaux gratuits est Ma liste de souhaits, ici vous pouvez créer votre ami invisible assez facilement. Lorsque vous accédez au Web, vous devez cliquer sur « Démarrer votre Père Noël secret ». Après cela, l’administrateur du groupe doit entrer son nom et son e-mail.

Maintenant, placez le nom et le prénom du reste des participants, après cela, vous pouvez exclure de ne pas donner aux couples, et enfin placez le nom du groupe et la date du tirage au sort. À ce stade, la page Web générera une URL que vous devrez envoyer à chacun des participants.

Une fois que vous avez reçu le lien en tant que participant au tirage au sort des amis invisibles, sélectionnez votre nom et entrez votre e-mail, en quelques secondes vous recevrez la notification de qui sera votre ami secret.

Dessiner des noms

Draw Names est une page web qui remplit ce qui a été promis, elle a une interface assez simple où vous devez mettre les noms des participants et même ajouter ou supprimer des participants à tout moment.

Après cela vous devez ajouter des exclusions si vous le souhaitez, enfin il faudra mettre le nom de l’événement, la date et même le montant du budget pour le cadeau, avec un minimum de 10$ USD.

A la fin, vous devez mettre votre email et le confirmer, l’URL sera générée immédiatement afin que vous puissiez l’envoyer aux participants.

Organisateur secret du père Noël

Le site Secret Santa Organizer est une plateforme simple d’utilisation, le seul détail est que vous devez avoir l’email de chaque participant à portée de main pour vous inscrire, écrire le nom de chaque personne, le nom et la date de l’événement et entrer le montant minimum pour les cadeaux.

Une fois que vous avez créé l’événement, vous devez le confirmer, cette action enverra l’invitation à tous les participants avec le nom de l’ami invisible.

Cadeau

Giftster est un autre générateur d’amis invisibles totalement gratuit. Pour utiliser cette plateforme, il est indispensable de s’inscrire, ce qui est très simple. Une fois cela fait, vous aurez trois options : « Mes listes », « Achats » et « Groupes ». Si vous souhaitez faire une tombola d’amis secrets, cliquez sur l’option « Groupes ».

Après cela, vous devez placer les noms de chacun des membres de la tombola avec leur e-mail respectif et cliquer sur « Enregistrer le groupe et inviter », en quelques secondes tous les membres recevront un e-mail avec le nom et à qui le donner, vous pouvez également créer une liste de souhaits, de cette façon ils sauront ce que vous aimeriez recevoir.

Ami invisible en ligne

Une autre page très populaire est Invisible Friend Online, cette plate-forme particulière remplit à 100% ses promesses : « réalisez le tirage au sort des amis invisibles en ligne et gratuitement ». Lors de l’accès au site Web, vous aurez un formulaire que vous devrez remplir avec le nom, l’adresse e-mail et l’exclusion (si nécessaire).

Une chose à garder à l’esprit est qu’Invisible Friend Online vous permet de télécharger une feuille Excel, cela facilite le tirage au sort lorsqu’il y a plusieurs participants, une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur « Aller à l’étape 2 ».

Dans cette étape, vous devez créer le nom du cadeau et écrire un message, enfin cliquer sur « Envoyer un e-mail » et en quelques secondes, tous les participants recevront le nom de leur ami invisible.

Elfe

Elfster se caractérise par être un portail spécialisé dans les fêtes de Noël, puisque vous pouvez faire une liste de souhaits et la partager, créer un échange de cadeaux et, bien sûr, une tombola d’amis invisibles.

Pour réaliser la tombola à Elfster il faudra être inscrit sur la plateforme, mais ce n’est pas un problème, puisque vous pourrez vous connecter avec votre email Gmail.

Après vous être connecté, vous devez écrire le nom de l’événement, sélectionner la date du tirage, choisir si vous êtes organisateur ou organisateur et participant en même temps. A la fin, choisissez comment le cadeau sera livré, soit personnellement, soit par email, et s’il se trouve dans un lieu, entrez l’adresse et l’heure de l’événement.

Enfin, il faudra écrire le nom et l’email, pour finir de cliquer sur « Envoyer des invitations ». Ensuite, chacun des participants recevra par email l’invitation au tirage de l’ami invisible.

Pikkado

Pikkado est une page Web avec une interface minimaliste qui est très facile à utiliser, il vous suffit de cliquer sur « Créer un groupe » et il affichera immédiatement un formulaire. A ce stade, le créateur de l’événement doit renseigner les données (email, nom du groupe, nom et prénom et mot de passe).

Acto seguido deberá escribir el nombre, apellido y el email de cada uno de los participantes y guardar los cambios, de forma automática se enviará un correo a todos los participantes, la fecha del sorteo la podrás colocar cuando quieras y cualquier modificación realizada los participantes recibirán un courrier.

7 cadeaux idéaux pour un fan d’Android

Si vous avez aimé cet article, jetez un œil aux 11 meilleurs mobiles à offrir à Noël et aux 31 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en cadeau. Et si ce que vous voulez c’est faire vos vœux, découvrez comment féliciter vos amis pour Noël depuis votre Android.

Sujets connexes : Technologie