Filtre Venom sur Instagram : pour que vous puissiez l’avoir aussi

Ainsi, vous pouvez devenir Venom, le symbiote extraterrestre. Essayez-le maintenant!

Instagram ne cesse de nous étonner avec ses fonctionnalités et ses outils spéciaux, et maintenant les utilisateurs utilisent la plate-forme pour créer des filtres incroyables qui nous laissent en vouloir plus.

Nous avons récemment vu le filtre Instagram de The Squid Game, et maintenant nous assistons à un filtre de Venom, le symbiote extraterrestre créé par Marvel.

Venom est un film mettant en vedette Tom Hardy, où le personnage est piégé par un symbiote extraterrestre et qui subit de nombreuses transformations tout au long de l’intrigue. Sa popularité a été telle qu’elle a captivé de nombreux téléspectateurs, en particulier avec son apparence effrayante.

Si vous voulez savoir ce que cela fait d’être manipulé par une créature de ce niveau, ne vous inquiétez pas. Dans le réseau social Instagram, un filtre Venom est disponible qui vous laissera bouche bée.

Filtre Venom sur Instagram : comment le tester pas à pas

Ci-dessous, vous pouvez voir comment utiliser le filtre de Venom sur Instagram étape par étape et expérimenter la transformation en direct de votre visage en une créature d’une autre planète. Vous osez?

Assurez-vous d’avoir la dernière version d’Instagram.

Ouvrez l’application, depuis Android ou iOS.

Allez directement dans « Votre histoire »

Faites glisser le carrousel d’effets jusqu’à ce que vous obteniez l’icône en forme de loupe indiquant « Explorer les effets ».

Tapez le mot « Venom Carnage Symbio » dans le moteur de recherche.

Le profil d’adam_emem sera affiché. Cliquez sur le résultat.

Cliquez sur l’icône de l’appareil photo indiquant « Test » ou enregistrez l’effet dans votre appareil photo pour y accéder.

À certaines occasions, vous pouvez ne pas voir le filtre rapidement, c’est parce que le développeur a bloqué l’accès pour certains pays. Si vous êtes l’un d’entre eux, nous vous recommandons d’entrer directement via ce lien, bien sûr, à l’aide de votre appareil mobile.

