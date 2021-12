La pénurie de puces durera jusqu’en 2022, selon Samsung

La crise des puces durera jusqu’en 2022 selon Samsung.

Au cours des derniers mois/années, nous vivons une crise sans précédent sur le marché de la téléphonie mobile. Bien que les ventes se redressent lentement, la vérité est qu’elles ont connu leur plus forte baisse en 14 ans.

Le grand défaut de ce qui précède a été la pénurie de puces qui existe aujourd’hui et qui entraîne la fabrication de toutes sortes de produits électroniques non seulement plus chers, mais aussi moins nombreux. La question est cependant de savoir combien de temps ce manque de puces va-t-il durer ? Samsung est clair.

Selon Samsung, le manque de puces durera toute l’année 2022

Selon le média coréen The Elec, Samsung estime que le manque de puces durera tout au long de l’année 2022. C’est ce qu’a déclaré TM Roh, président de Samsung Mobile, lors d’une réunion au cours de laquelle la stratégie de l’entreprise pour l’année prochaine a été discutée.

D’après ce qui a été appris de diverses sources, la pénurie de puces était l’un des principaux sujets de la réunion. La production de Samsung a été vraiment affectée par ce manque de composants et ils n’ont pas pu fabriquer tous les smartphones qu’ils auraient aimé fabriquer.

Pour tout ce qui précède, Samsung cherchera des alternatives pour que sa production ne soit pas altérée ou du moins, qu’elle soit altérée le moins possible. Selon les analystes, 2022 sera l’année où les ventes reviendront à des chiffres positifs.

Désormais, malgré tout, 2022 reste un mystère. Apparemment la crise va continuer donc il faudra voir si les ventes ressortent vraiment ou si au contraire les chiffres restent les mêmes. Nous devrons attendre encore un peu.

