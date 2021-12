8 sites Web avec des histoires gratuites pour enfants

Si vous recherchez des histoires pour enfants à partager avec les plus petits de la maison à tout moment, vous pouvez envisager de nombreuses options pour promouvoir l’habitude de lire.

À l’ère du numérique, où les appareils mobiles et Internet sont un élément fondamental de l’apprentissage et du développement des enfants, il est possible de tirer parti de ces outils pour promouvoir l’habitude de lire dès le plus jeune âge.

Pour cette raison, nous avons compilé une série de pages pour lire des histoires gratuites pour tous les âges, où vous pouvez trouver une grande variété de titres à partager avec les enfants de la famille.

Les meilleures pages pour lire des histoires pour enfants gratuitement

Mille histoires

Beaucoup d’histoires

Il était une fois un conte

Monde primaire

Petite entreprise

Il était une fois

Des histoires pour enfants

Mumablog par Mumablue

Nous savons tous que les livres classiques sont irremplaçables, car ils ont de la magie et offrent une expérience inégalée. Cependant, ils ne peuvent pas toujours être disponibles sous forme physique et pour cette raison, les versions numériques sont une excellente alternative.

Dans cette sélection de sites Web pour lire des histoires pour enfants en espagnol, vous trouverez une grande variété de copies de différents thèmes, auteurs et même formats, où des livres audio et des livres vidéo sont également présents. Ensuite, nous vous laissons les meilleures pages pour lire gratuitement des histoires pour enfants.

Mille histoires

Mille histoires est une plate-forme Web assez simple qui, bien qu’elle ne se démarque pas par son design le plus attrayant ou une grande variété d’histoires, est l’une des plus populaires. En soi, il compte 19 œuvres pour enfants qui se distinguent par leurs illustrations et audios avec des voix d’enfants racontant l’histoire.

Si vous préférez, vous pouvez limiter l’interaction des histoires aux illustrations et lire l’histoire à votre tout-petit. Quelque chose à souligner malgré le fait qu’il s’agisse d’un catalogue assez petit, c’est qu’il s’agit d’histoires classiques telles que Le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, Un chat appelé poisson, Poucette, entre autres.

Beaucoup d’histoires

Dans Beaucoup d’histoires, vous trouverez une grande variété d’histoires pour enfants et d’histoires parfaites à partager avec les plus jeunes. Des œuvres classiques telles que Blanche-Neige ou Le livre de la jungle, aux auteurs et titres moins populaires mais de haute qualité.

Des histoires classiques, des énigmes, des énigmes, des fables, des livres pour apprendre à lire à partir de zéro et même des jeux pour enfants en ligne font partie du contenu de ce site Web. Comme si cela ne suffisait pas, il contient une section d' »histoires vidéo » des histoires classiques que vous ne pouvez pas manquer.

Il était une fois un conte

Il était une fois une histoire est un site Web qui propose des histoires pour enfants en ligne parfaites pour tous les âges. La particularité de cette plate-forme est qu’elle propose du contenu dans différents formats, vous pouvez donc profiter d’histoires, d’histoires audio ou d’histoires vidéo à votre guise.

Si vous voulez plus de plaisir et de divertissement pour accompagner les histoires, ce site Web est parfait pour cela. C’est une section dans laquelle « des cartes amusantes accompagnent les histoires et servent à traiter leurs thèmes de manière divertissante » et qui s’adresse aux enfants de 5 à 9 ans.

Monde primaire

Mundo primera se trata de una increíble, extensa y variada biblioteca de cuentos infantiles en español, fábulas, leyendas, dibujos, adivinanzas, canciones, refranes, trabaja lenguas y un montón más de categorías pensadas por y para los más pequeños (y no tan pequeños ) de la maison.

C’est une plate-forme gratuite qui offre différentes options pour profiter du contenu à travers des histoires d’horreur, de courtes légendes, des fables, des contes latino-américains et plus encore. Il a une section « les plus lus » où vous pouvez trouver des classiques comme la petite sirène, le pinocchio, les trois petits cochons et des milliers d’autres.

Petite entreprise

Pequeocio est l’une des meilleures alternatives lorsque vous recherchez des pages pour lire gratuitement des histoires pour enfants, grâce à sa grande variété et ses thèmes pour tous les âges. Des classiques pour enfants à diverses œuvres, vous pouvez trouver ici.

Vous pouvez naviguer entre les différentes sections telles que les histoires classiques, les nouvelles, les histoires au coucher, les histoires d’animaux ou même les œuvres en anglais. Bien qu’il s’agisse d’histoires courtes, la qualité et la variété sont présentes, en plus d’être une plateforme très facile et conviviale à utiliser.

Il était une fois

Une autre excellente option parmi les pages Web pour lire des histoires pour enfants gratuitement est Once Upon a Time. C’est une plateforme très conviviale avec un design incroyable où vous pouvez trouver des centaines d’histoires pour enfants totalement gratuites au format audio.

De même, dans sa section « Apprendre à lire », vous pourrez pratiquer l’habitude de lire avec votre tout-petit, car lorsque le contenu sera reproduit, les sous-titres seront affichés et amélioreront ainsi leur apprentissage. Cependant, il possède d’autres sections très intéressantes telles que « Chat en famille » pour recevoir des suggestions et des recommandations pour les parents.

Des histoires pour enfants

Comme son nom l’indique, dans Children’s Tales, vous trouverez des œuvres littéraires conçues pour les plus petits de la maison. Des titres classiques et avec lesquels nous avons tous grandi aux plus modernes et contemporains d’aujourd’hui.

Son design est assez simple et facile à utiliser, vous n’avez qu’à choisir l’histoire que vous voulez et elle apparaîtra automatiquement disponible. Il a une structure assez épurée pour la lecture et des illustrations l’accompagnent pour donner à chaque histoire une touche magique.

Mumablog par Mumablue

Enfin, nous devons vous parler de Mumablog by Mumablue, un portail web où vous trouverez des centaines d’histoires courtes à lire pour les enfants et totalement gratuites. Il a une grande variété d’œuvres afin que vous puissiez naviguer à travers chacune jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous attrape.

Son fonctionnement est très simple, il suffit de sélectionner le titre que vous souhaitez et vous y accéderez. Bien sûr, nous devons mentionner qu’ils sont au format d’histoire audio, bien qu’ils aient tous une excellente qualité audio et une narration qui vous enveloppe dans l’histoire jusqu’à ce que vous vous sentiez en faire partie.

Avec toutes ces pages Web avec des histoires gratuites pour enfants, vous n’aurez aucun problème avec les enfants qui aiment lire ou se plonger dans des histoires magiques, avec des aventures classiques et contemporaines qu’ils adoreront.

