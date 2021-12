Si votre Xiaomi est rooté vous devez installer ce module : vous pouvez avoir les fonctions MIUI 12.5 sans mise à jour

Ce module est compatible avec une grande variété de terminaux Xiaomi avec MIUI 12, dont certains plus anciens comme le Redmi 5, le Redmi Note 4 ou le Xiaomi Mi 9T.

Aujourd’hui, il y a très peu d’utilisateurs qui rootent leur terminal mobile car, contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques années, il n’est plus nécessaire d’être root pour profiter de toutes les fonctions d’Android.

Malgré tout cela, il y a encore des moments où être un utilisateur root vous offre une série de fonctionnalités auxquelles vous n’auriez pas accès autrement. Pour cette raison, si vous avez un mobile Xiaomi et qu’il est rooté, vous pouvez installer un module grâce auquel vous pouvez disposer des fonctions MIUI 12.5 sans mise à jour. Continuez à lire et nous vous expliquons tout ce qu’il comprend et comment l’installer.

Apportez toutes les fonctions de MUIU 12.5 à votre terminal avec MIUI 12 avec MIUI + Module Magisk

Comme nous le disent les gars de Xiaomiui, si vous avez votre Xiaomi enraciné avec l’outil Magisk, qui est actuellement le moyen le plus populaire d’être utilisateur root sur n’importe quel mobile Android, vous avez la possibilité d’installer un module appelé MIUI + via lequel vous profiterez de toutes les fonctions de MIUI 12.5 Enhanced Edition sans avoir à attendre que le géant chinois décide de mettre à jour votre terminal.

Ces 5 téléphones Xiaomi et Redmi reçoivent déjà MIUI 12.5 et MIUI 12.5 Enhanced Edition

La liste complète des fonctionnalités incluses dans ce module est la suivante :

Nouveaux fonds d’écran et icônes.

Style de menu d’alimentation MIUI 12.5 et animation de charge.

Emojis iOS 14.5 intégrés.

Solution SafetyNet

Enregistrement d’écran à 90 FPS et panneau gestuel transparent.

Réglage thermique contre la surchauffe pendant la charge.

Réglage du son et activation du mode Hi-Fi pour une légère amélioration de la saturation, de la chaleur et des basses du son.

Contrôle de charge.

Sons d’interface personnalisés.

Augmentation de la bande passante Wi-Fi.

Amélioration automatique de la luminosité.

Optimisation de la mémoire RAM.

Légère amélioration de l’autonomie en passant les paramètres appropriés au système.

Paramètres pour améliorer la qualité du contenu multimédia.

Accélération du chargement des pages web.

Réduction du bruit pendant les appels.

De plus, ce module est compatible avec un grand nombre de terminaux Xiaomi, Redmi et POCO avec MIUI 12 basés à la fois sur Android 10 et Android 11, dont certains plus anciens comme le Redmi 5, le Redmi Note 4 ou le Xiaomi Mi 9T.

Ainsi, vous pouvez installer MIUI + Magisk Module sur les smartphones suivants de la firme chinoise :

Redmi 5.

Redmi 8.

Redmi 8A.

Redmi 9.

Redmi Note 4.

Redmi Note 5 Pro.

Redmi Note 6 Pro.

Redmi Note 7.

Redmi Note 8.

Redmi Note 8T.

Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 9S.

Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 10.

Redmi Note 10 Pro.

Xiaomi Mi 9T.

Xiaomi Mi 9T Pro.

PETIT X3.

POCO X3 Pro.

Xiaomi Mi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 11

Pour installer ce module sur votre Xiaomi rooté il vous suffit de le télécharger à partir de ce lien et de l’installer depuis l’application Magisk elle-même, comme le montre la vidéo que nous vous laissons sur ces lignes.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi