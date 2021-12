Certains téléphones Xiaomi perdent cette fonction après la mise à jour vers Android 12

Si vous mettez à jour votre mobile Xiaomi vers Android 12, vous risquez de perdre l’une des fonctions MIUI les plus populaires.

Xiaomi a déjà commencé à mettre à jour certains de ses téléphones vers Android 12. Mais la mise à jour ne semble pas se faire sans problèmes, et malgré l’introduction d’une bonne poignée de nouvelles intéressantes, certains utilisateurs d’appareils Xiaomi ont découvert que la mise à jour a également éliminé l’un des les fonctions MIUI les plus populaires ces derniers mois.

C’est ce qu’on appelle « l’extension RAM », qui vous permet d’ajouter plus de mémoire RAM de manière virtuelle, en utilisant l’espace de stockage libre de la mémoire interne de l’appareil. Et c’est que, comme indiqué dans Xiaomiui, Des modèles comme le Xiaomi Mi 11 Ultra ou le Redmi K40 perdent cette fonction après la mise à jour vers la dernière version d’Android.

L’extension de RAM virtuelle disparaît des Xiaomi Mi 11 Ultra et Redmi K40

Pour l’instant, Xiaomi semble avoir retiré cette fonction des deux appareils mentionnés, mais il n’est pas exclu que la marque puisse suivre le même chemin avec d’autres modèles haut de gamme, comme le Xiaomi Mi 11 ou le Xiaomi 11T Pro.

Tous ces Xiaomi, Redmi et POCO recevront Android 12

Bien que les raisons de cette décision n’aient pas été précisées, il est probable qu’elles soient liées au fait que le Redmi K40 et le Mi 11 Ultra disposent déjà de suffisamment de mémoire RAM, et il y a très peu de cas où les utilisateurs peuvent besoin d’encore plus de capacité de mémoire.

Xiaomi a supprimé la fonction d’extension de mémoire sur certains appareils (comme Mi 11 Ultra, Redmi K40, etc.) avec la mise à jour Android 12, mais la série Mi 10 dispose toujours de cette fonctionnalité. pic.twitter.com/yWxxxmOrd1 – xiaomiui | Actualités Xiaomi et MIUI (@xiaomiui) 4 décembre 2021

Dans tous les cas, nous devrons attendre l’arrivée des futures versions de MIUI basées sur Android 12 pour voir si la décision est maintenue, ou si Xiaomi décide de restaurer la fonction à son état normal.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi