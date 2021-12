Telegram est mis à jour avec du contenu protégé, la gestion des appareils et davantage d’améliorations de la confidentialité

Telegram a été mis à jour pour améliorer les fonctionnalités de confidentialité disponibles dans l’application. C’est tout ce qui change.

Une nouvelle version de Telegram est disponible au téléchargement, avec de grandes améliorations de la confidentialité et de nouvelles fonctions axées sur l’amélioration de la sécurité des utilisateurs.

La nouvelle version de Telegram introduit, entre autres, de nouveaux outils qui permettent d’empêcher d’autres personnes d’enregistrer du contenu partagé dans des groupes et des canaux, ou la possibilité de supprimer des messages de périodes de dates spécifiques.

Toutes les nouvelles qui arrivent à Telegram avec sa dernière mise à jour axée sur la confidentialité

La première des nouveautés a été qualifiée par la société de « contenu protégé dans les groupes et les canaux ».

Avec cet outil, les propriétaires de chaînes et de groupes ont la possibilité de restreindre l’utilisation du contenu partagé afin que seuls les membres puissent y accéder. Pour cela, des limites sont incluses dans le transfert des messages, le blocage des captures d’écran ou des limitations lors de l’enregistrement des fichiers multimédias.

En plus de cela, Telegram a inclus la possibilité de supprimer les messages envoyés ou reçus dans une période de temps spécifique dans n’importe quel chat à deux utilisateurs.

De plus, l’outil de gestion des appareils a été mis à jour pour se déconnecter automatiquement des appareils inactifs après un certain temps. Un nouveau bouton est également ajouté pour lier rapidement les appareils de bureau.

Dans les groupes publics et les chaînes avec des commentaires ouverts, il sera désormais possible de publier des commentaires en tant que chaîne, et non en tant que personne. Ainsi, ce type de message sera « anonyme » puisque le nom ou la photo de profil de la personne qui l’a envoyé n’apparaîtra pas.

Ceux qui se connectent fréquemment à de nouveaux appareils ont désormais un moyen plus simple de se connecter via un appel téléphonique. Pour ce faire, il vous sera demandé de saisir les chiffres du numéro de téléphone qui a passé l’appel pour vérifier la connexion.

Enfin, Telegram a inclus la possibilité d’envoyer des réponses aux demandes d’adhésion – quelque chose de très utile pour les administrateurs de canaux ou de groupes – l’option de définir des sujets de discussion globaux dans l’application Android, et la reconnaissance de texte, la possibilité de formater le texte des commentaires multimédias et un nouveau design panneau de contact dans l’application iOS.

C'est l'application dont vous avez besoin si vous utilisez Telegram

Toutes les actualités sont disponibles dans la dernière version de Telegram pour iOS et Android, qui peut désormais être téléchargée.

