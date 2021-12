Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est mis à jour vers Android 12 avec One UI 4

Si vous possédez un Galaxy Z Flip3, vous pouvez déjà profiter de l’actualité d’Android 12 avec One UI 4.

Samsung met à jour son smartphone pliable le plus vendu à ce jour vers Android 12. Après avoir mis à jour les modèles de la série S21, la société a décidé de publier la mise à jour vers One UI 4 pour le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Pour le moment, le déploiement de la mise à jour a commencé dans certaines régions spécifiques, mais petit à petit, il se répandra dans le monde entier, pour rapprocher les propriétaires de Z Flip 3 de l’expérience avec One UI 4 et Android 12, qui, entre autres, il comprend des améliorations spécifiques pour les dispositifs de pliage.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

La mise à jour vers Android 12 est désormais disponible pour le Galaxy Z Flip 3

La mise à jour vers One UI 4 arrive sur le Galaxy Z Flip 3 avec le firmware F711BXXU2BUKM. Il s’agit de la première version stable de One UI 4 publiée par Samsung pour l’un de ses téléphones pliables, après plusieurs mois de versions bêta et d’essai.

De même, l’OTA apporte le correctif de sécurité Android de décembre 2021, avec des améliorations de sécurité et opérationnelles décrites par Google dans le bulletin.

Parmi les nouveautés les plus importantes de One UI 4, nous pouvons trouver une interface renouvelée qui adopte un système de thème automatique similaire à celui de Material You, de nouveaux widgets pour certaines des applications du système, des améliorations de la sécurité et de la confidentialité grâce à des fonctions telles que le panneau de confidentialité ou une gestion améliorée des autorisations, et bien plus encore.

Sur la base du planning officiel publié par Samsung, le Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Fold2 devraient être parmi les prochains téléphones à recevoir la mise à jour, avec le Galaxy S20 et le Galaxy Note20. Tous devraient être mis à jour vers la dernière version du système tout au long de ce mois de décembre.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy