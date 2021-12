La mise à jour OnePlus 9 et 9 Pro vers Android 12 avec OxygenOS 12

Si vous possédez un OnePlus 9 ou 9 Pro, vous pouvez désormais mettre à jour votre mobile vers OxygenOS 12 avec Android 12. La question est, devriez-vous le faire ?

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro reçoivent déjà la mise à jour finale de ColorOS 12 OxygenOS 12, la nouvelle version de la couche de personnalisation OnePlus, basée sur Android 12.

La mise à jour a commencé à arriver après un programme bêta public composé de trois versions, ce qui nous a permis de nous rapprocher de la nouvelle expérience avec OxygenOS, un logiciel qui utilise désormais comme base le code de ColorOS, la couche de personnalisation d’OPPO.

Android 12 arrive de manière stable dans la série OnePlus 9

L’OTA OxygenOS basé sur Android 12 a commencé à atteindre les appareils vendus en Inde, aux États-Unis et au Canada. Les utilisateurs européens devront attendre encore un peu. Il a un poids d’environ 4 Go, et sur la base du numéro de version, tout semble indiquer qu’il s’agit de la même compilation que OnePlus a publiée à la fin de la semaine dernière sous le nom de « Open Beta 3 ».

Bien que OnePlus n’ait pas annoncé son arrivée pour le moment, la liste officielle des modifications a été publiée par les utilisateurs qui ont déjà pu télécharger et installer la nouvelle version sur leurs appareils. Est la suivante:

Système Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, utilisant un design inspiré de nouveaux matériaux et joignant les lumières et les calques

Mode sombre Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, offrant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Carte de contrôle de casque nouvellement ajoutée avec réglage en un clic pour les casques Bluetooth Accès récemment ajouté à OnePlus Scout dans Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris des applications, des paramètres, des données multimédia, etc. OnePlus Watch Card récemment ajoutée à l’étagère, pour consulter facilement vos statistiques de santé

L’équilibre travail-vie La fonction d’équilibre travail-vie est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre le mode travail et vie via des paramètres rapides WLB 2.0 prend désormais en charge la commutation automatique du mode Travail/Vie, en fonction des emplacements spécifiques, du réseau Wi-Fi et de l’heure, et fournit également des profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et recadrant la vignette en fonction du contenu, rendant la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD Canvas AOD vous propose de nouveaux styles de lignes et de couleurs pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des images inspirantes Plusieurs pinceaux et traits nouvellement ajoutés et prise en charge du réglage des couleurs Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale améliorée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de peau des différentes figures



En plus d’être chargée de nouvelles, la mise à jour apporte également une certaine controverse. Y es que basta con echar un vistazo a la interfaz de usuario del sistema para darse cuenta de que OnePlus ha decidido mantener muchos de los rasgos de ColorOS, la capa de personalización de OPPO, alejándose de la experiencia limpia que definía al software de OnePlus desde ses débuts.

Comme si cela ne suffisait pas, la mise à jour ne semble pas être sans bugs et problèmes de stabilité. En ce sens, une erreur a été découverte dans l’appareil photo, ce qui empêche l’utilisation du capteur « téléobjectif » normalement puisque la stabilisation optique ne semble pas fonctionner correctement. Nous avons nous-mêmes pu reproduire ce même échec dans un OnePlus 9 Pro.

Android 12 pour le OnePlus 9 Pro pourrait nécessiter un peu plus de travail et un peu moins de ColorOS, si je le dis moi-même. pic.twitter.com/6615AhqE8p -Max Weinbach (@MaxWinebach) 7 décembre 2021

Pour cette raison, il peut être judicieux d’attendre avant de télécharger et d’installer la nouvelle version, pour voir si OnePlus est capable de résoudre les problèmes avec une nouvelle mise à jour visant à éliminer les problèmes présents dans ce premier versement.

