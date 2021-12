La mise à jour Android pour décembre 2021 est maintenant disponible, voici ses nouveautés

Google a publié la mise à jour Android pour le mois de décembre 2021. Elle peut être téléchargée sur tous les Pixel compatibles.

Avec le premier lundi de décembre arrive, encore une fois, le correctif de sécurité Android et la mise à jour correspondant à cette dernière période, accompagnés du bulletin de sécurité qui reprend les vulnérabilités corrigées au cours des dernières semaines par Google et ses partenaires. .

La mise à jour Android de décembre 2021 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 3a. Les Pixel 2016, Pixel 2 et Pixel 3 ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec les nouvelles mises à jour système et de sécurité. C’est aussi la dernière mise à jour de sécurité qui arrive en 2021.

Un mois de plus, Samsung a réussi à devancer Google et au cours des derniers jours avait déjà mis à jour certains de ses modèles avec le patch de décembre. Cependant, n’oubliez pas que les fabricants ont accès au patch quelques jours avant que Google ne le publie dans leur newsletter.

Un nouveau « Feature Drop » et plus de 100 changements pour les Pixels

Dans ce cas, nous parlons d’une mise à jour du type Pixel Feature Drop, car elle introduit des modifications fonctionnelles et de nouvelles fonctionnalités destinées aux téléphones de la série Pixel. La liste complète des nouvelles est disponible dans le bulletin officiel des changements.

Comme nouvelles fonctions, on retrouve des ajouts tels que la possibilité d’activer Snapchat avec un double tap sur le dos des appareils Pixel ou la possibilité de déverrouiller certains modèles de voitures BMW grâce à la technologie Ultra Wide Band du Pixel 6 Pro. De plus, améliore la fonction de partage de contenu avec d’autres appareils à l’aide du système de partage à proximité.

Une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité pratique a également été ajoutée, vous permettant de vous concentrer sur le son produit par une personne pour amplifier l’audio, réduisant ainsi le bruit autour d’elle. Pour ce faire, la caméra de l’appareil et les techniques d’apprentissage automatique sont utilisées pour aider le système à se concentrer sur la personne « active ».

La fonctionnalité légendaire « est en train de jouer » reçoit également des améliorations sur les Pixel 4 et les modèles ultérieurs : à partir de maintenant, si cet outil n’a pas identifié une chanson qui joue à proximité, vous pouvez appuyer sur le bouton de recherche pour commencer à identifier activement les chansons. Et si nous aimons une chanson, appuyez simplement dessus pour l’enregistrer dans une liste de lecture YouTube Music ou ouvrez-la sur YouTube.

La détection des accidents de voiture est désormais également disponible dans d’autres pays, notamment à Taïwan, en Italie et en France. Enfin, de nouveaux fonds d’écran culturels et des améliorations ont été ajoutés pour les Google Pixel Buds A-Series.

Voilà pour les nouvelles fonctionnalités. Si nous parlons d’améliorations de performances et de corrections de bugs, plus de 100 différents ont été ajoutés que Google répertorie sur son site Web d’assistance. Certaines améliorations sont exclusives aux Pixel 6 et 6 Pro, tandis que d’autres atteignent tous les appareils compatibles avec la mise à jour.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre que la mise à jour arrive sur leurs mobiles, peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de décembre publié par Google.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classées selon le niveau de menace qu’elles représentaient pour la plateforme. Certains d’entre eux sont des améliorations spécifiques des performances et de la sécurité des mobiles Pixel.

Le correctif de sécurité Android pour décembre 2021 sortira dans les prochaines heures via OTA progressivement, et il atteindra petit à petit les modèles compatibles. Cependant, il est désormais possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, d’effectuer l’installation manuelle soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal :

