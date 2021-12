Voilà à quel point le nouveau réfrigérateur Xiaomi est brutal : gigantesque, avec une tablette intégrée et très bon marché

Nous avons des téléphones portables, nous avons des climatiseurs, des fours, des vélos… mais il nous manque l’un des appareils électriques les plus importants d’une maison. Le frigo!

Heureusement Xiaomi nous apporte son nouveau modèle de réfrigérateur appelé MI Refrigerator Exclusive 540L, un réfrigérateur qui n’est pas seulement impressionnant dans le catalogue Xiaomi, mais si on le compare avec d’autres modèles de marque « plus conventionnels », celui de Xiaomi est toujours quelque chose d’insurmontable.

C’est le réfrigérateur Xiaomi que vous voudrez avoir dans votre cuisine

Le frigo est sur YouPin et c’est vraiment spectaculaire. Non seulement il est assez grand, mais il possède également certaines fonctionnalités qui le rendent vraiment intéressant pour tout type d’utilisateur.

D’une part, il dispose d’un écran tactile LCD couleur de 8 pouces avec lequel il est possible d’effectuer diverses tâches. Le plus curieux, c’est qu’il ne reconnaît que certains utilisateurs et ne s’active que lorsque l’un d’eux s’approche du frigo. Une mesure de sécurité assez réussie selon nous.

D’autre part, il a une capacité de 540 litres avec 20 compartiments individuels ainsi qu’un traitement antibactérien pour conserver les aliments en bon état plus longtemps.

Bien sûr, nous parlons d’un produit Xiaomi et cela signifie que ce réfrigérateur dispose également de certaines fonctions intelligentes telles que des alertes, des notifications lorsque le réfrigérateur est ouvert ou fermé et même des mises à jour via OTA.

Une autre chose très curieuse à propos de ce réfrigérateur est son prix. Malgré toutes les spécifications et caractéristiques dont il dispose, le prix de ce réfrigérateur n’est que de 555 euros, bien qu’il soit maintenant vendu en offre initiale pour seulement 486 euros. Un prix spectaculaire.

Le mais c’est qu’à l’heure actuelle il n’est vendu qu’en Chine et compte tenu de la taille du réfrigérateur, l’importer ne semble pas une option. Espérons que Xiaomi reconsidère et finalement le vend en dehors des frontières chinoises.

