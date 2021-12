Xiaomi met 1 milliard de yuans dans une deuxième entreprise pour doubler la mise sur les voitures électriques

Après Xiaomi Automobile Co. Ltd. en septembre, le géant de Haidian enregistre désormais Xiaomi Automobile Technology Co. Ltd. avec 1 milliard de yuans de capital et Lei Jun comme administrateur.

Nous savons depuis longtemps que Xiaomi voulait fabriquer ses propres voitures électriques, donc la vérité est que personne n’a été trop surpris lorsque Lei Jun lui-même a officialisé la création de Xiaomi Automobile Co., Ltd. lors de l’événement en septembre dernier. , la première entreprise du géant de Haidian dans l’industrie automobile qui a fait ses débuts avec 300 employés et une pluie de millions de dollars pour la R&D.

En fait, Xiaomi s’est déjà fixé pour objectif de rivaliser avec Tesla dans moins de 10 ans, et étant donné que ce plan est peut-être trop complexe et ambitieux, nous pouvons maintenant annoncer que Lei Jun dirigera également Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd., déjà devenue la deuxième signature du géant chinois dans cette activité automobile.

Les amis de GizChina nous en ont parlé, élargissant les informations initiales avec la même date d’enregistrement de cette nouvelle société, qui a démarré le 18 novembre avec un capital social de 1 000 millions de yuans, environ 140 millions d’euros, pour entrer dans la fabrication de véhicules aux énergies nouvelles, développement technologique et activités connexes.

Nous ne savons certainement pas le rôle que les deux sociétés auront, même si nous supposons que l’une assumera le développement et l’autre l’entreprise de voitures électriques Xiaomi elle-même, car depuis Haidian, personne n’a fait de déclaration supplémentaire, notamment après avoir compté ces plans d’investissement. 10.000 millions de yuans initiaux, qui passeraient à 60.000 millions en 10 ans toujours avec Lei Jun comme tête visible.

À ce stade, Xiaomi compte une équipe de 453 personnes travaillant dans ses divisions automobiles, avec l’intention et l’objectif de présenter sa première création dans les premiers mois de 2024.

Ce sera difficile mais nous connaissons déjà le potentiel de Xiaomi, nous ne doutons donc pas de sa capacité et encore moins maintenant que nous les avons vus dans un déploiement international sans précédent sur tous les marchés sur lesquels ils ont atterri. Il sera très important de profiter de ces synergies avec l’une des entreprises leaders de l’industrie mobile, avec plus de 10 000 travailleurs dans son équipe de R&D.

Xiaomi est toujours à la recherche de partenaires dans l’industrie automobile, même si pour l’instant il progresse dans sa structure interne avec deux sociétés enregistrées sous la direction de Lei Jun lui-même.

Les mêmes sources ont également fait état de l’avancée des négociations entre Xiaomi et le groupe Evergrande, avec l’intention du premier d’acquérir une part majoritaire de la division véhicules électriques de ce dernier, portant les montants à environ 65% des actifs de Evergrande Automobile.

Nous verrons si ces accords portent leurs fruits et Xiaomi obtient un partenaire qui apporte une expérience dans le secteur automobile, ainsi que ses usines et sa capacité de production, ce qui est nécessaire pour ouvrir la voie à une entreprise qui est entrée dans l’industrie pratiquement à partir de zéro .. Il faudra être vigilant !

