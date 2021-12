Téléphones double SIM : à quoi servent-ils et quand valent-ils le coup ?

Un téléphone Dual SIM en vaut-il la peine ?

Pour certains, c’est l’une des fonctionnalités les moins utiles sur un téléphone mobile, pour d’autres, c’est un must. Nous parlons de la possibilité d’insérer deux cartes SIM dans le même appareil. Chose qui au départ n’était standard que dans les terminaux d’origine chinoise mais qui devient de plus en plus fréquente dans les marques « plus conventionnelles », notamment avec l’arrivée des eSIM.

La vérité est que le fonctionnement d’un terminal Dual SIM est vraiment simple et sert logiquement à avoir deux lignes téléphoniques dans le même terminal et donc deux numéros différents, avec tous les avantages que cela comporte.

Mais, un mobile Dual SIM est-il aujourd’hui indispensable ? Comme toujours, ça dépend. Cela dépend de notre utilisation et de nos priorités. Pour de nombreux utilisateurs, ils peuvent être très utiles, mais pour d’autres, cela peut être une fonctionnalité dont ils ne profiteront pas. Et, comme on dit toujours, ce qui est bon pour l’un peut ne pas l’être pour l’autre.

Évitez de transporter deux téléphones avec vous

Le principal avantage d’avoir un téléphone Dual SIM est d’éviter de transporter deux téléphones avec vous. Au revoir quitter la maison avec deux terminaux et au revoir avoir les poches pleines. En deux mots : PUR CONFORT.

Il est également vrai que le transport d’un téléphone Dual SIM épuise la batterie un peu plus rapidement, mais c’est un moindre mal par rapport au fait d’avoir un seul téléphone pour tout.

Une ligne pour le particulier et une autre pour le professionnel

Si vous êtes travailleur indépendant, vous avez une entreprise, votre patron vous a donné un smartphone ou vous ne voulez pas mélanger le personnel avec le professionnel, vous voudrez avoir un numéro de téléphone pour vos amis et votre famille, et un autre un pour les clients ou les contacts professionnels.

Un téléphone mobile Dual SIM nous permet d’avoir deux numéros différents sur un même appareil, en évitant de transporter deux téléphones portables (voir paragraphe ci-dessus) et de pouvoir mieux gérer nos relations professionnelles et personnelles. Comme si cela ne suffisait pas et lorsqu’il est temps d’arrêter de travailler, il vous suffit de déconnecter la ligne professionnelle pour ne plus recevoir d’appels ennuyeux après les heures ouvrables.

Utiliser la même application sur plusieurs comptes

Une autre des principales raisons d’utiliser un appareil Dual SIM est de pouvoir utiliser la même application avec différents comptes. Bien que la plupart des applications vous permettent déjà de vous inscrire avec différents comptes ou noms d’utilisateurs, certaines aussi importantes et populaires que WhatsApp ne le permettent toujours pas pour le moment.

Solution? Avoir WhatsApp avec notre ligne personnelle et WhatsApp Business avec le professionnel, une plate-forme qui peut être la clé pour booster votre entreprise, car elle agit comme un lien entre le vendeur -vous- et les milliards d’utilisateurs que WhatsApp possède actuellement.

Pouvoir choisir plusieurs opérateurs

Sur le marché, il existe une multitude de tarifs d’opérateurs. Certaines offrent plus de minutes, d’autres plus de data, d’autres sont moins chères, d’autres sont plus chères… alors choisir celle qui correspond le mieux à nos besoins n’est pas toujours facile. Heureusement, avoir un smartphone Dual SIM peut s’avérer utile.

Dans le sens où avec une ligne on peut choisir un tarif auprès d’un opérateur avec de nombreuses minutes d’appels et l’autre auprès d’un autre opérateur avec des données illimitées (par exemple). De cette façon, nous pouvons les combiner et à plusieurs reprises économiser quelques euros.

Pour tout cela, avoir un téléphone Dual SIM peut être assez intéressant. Non seulement pour différencier un profil privé d’un profil professionnel, mais aussi pour économiser quelques euros d’honoraires ou directement pour éviter d’avoir toujours deux téléphones portables à la remorque.

