Meilleurs sites Web pour dessiner en ligne : 6 meilleures pages pour le faire

Les meilleures pages web pour dessiner librement et exploiter au maximum votre potentiel artistique.

Si vous êtes une personne qui aime l’art, en particulier le dessin et que vous souhaitez apprendre ou améliorer vos compétences, il existe différentes alternatives que vous pouvez choisir pour vous spécialiser et être le meilleur dans votre domaine.

Au-delà du fait que vous êtes né avec une veine artistique, il est nécessaire de vous entraîner et de vous entraîner dans ce que vous aimez le plus et dans le cas du dessin, les académies peuvent être la meilleure option. Néanmoins, pour ceux qui sont plus autodidactes, il existe de nombreuses options de haute qualité sur Internet.

Ensuite, nous vous laissons une liste dans laquelle nous avons compilé les meilleurs sites Web pour dessiner en ligne et qui vous aideront dans votre processus de formation en tant qu’artiste. De cette façon, vous pouvez apprendre à votre rythme et adapté à vos possibilités.

Ce sont les meilleures pages pour apprendre ou améliorer le dessin depuis votre PC

Au sein de ces alternatives que nous vous présentons ci-dessous, vous trouverez des contenus très variés, à la fois théoriques et pratiques, où vous pourrez approfondir vos connaissances sur le dessin, la peinture, la composition, les techniques et des conseils pour créer une véritable œuvre d’art.

Certains d’entre eux sont totalement gratuits et d’autres sont payants (bien qu’il y ait aussi du contenu freemium), qui dans tous les cas, vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à vos possibilités et en tirer le meilleur parti.

Dessine bien

Le premier site Web que nous voulons recommander est Draw Well. C’est une plate-forme où vous pouvez trouver différents blogs et contenus qui vous aideront à vous développer dans le monde du dessin en tant qu’artiste visuel.

Dans cette académie, vous trouverez différents cours et classes axés sur différentes catégories, de la modélisation, du dessin, de l’art, de l’art conceptuel et bien plus encore. Il s’agit principalement de contenu payant, bien qu’il soit assez abordable si vous pouvez vous le permettre.

Cependant, il dispose également d’une section « gratuite » dans laquelle vous pouvez vous procurer du matériel de qualité et qui peut servir de collation pour investir dans vos cours ou simplement en profiter et en tirer des leçons.

Mur d’art déviant

Dans Deviant Art Muro, vous trouverez un modèle pour dessiner et mettre votre imagination à l’épreuve, il dispose d’une large gamme d’outils utiles pour créer vos œuvres préférées, parmi lesquelles des stylos, des pinceaux, des crayons, des peintures et bien plus encore.

Sans aucun doute, c’est une excellente alternative pour ceux qui cherchent à étendre les techniques de dessin et à expérimenter dans d’autres branches ou simplement à apprendre à partir de zéro.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu’il s’agit d’une plateforme totalement gratuite avec une esthétique assez simple et facile à utiliser. Alors jetez un œil et dites-nous ce que vous en pensez.

Drawspace

Drawspace est l’une des meilleures pages pour apprendre et s’améliorer en dessin. C’est l’un des sites les plus complets que vous puissiez trouver, puisque dans son catalogue vous trouverez plus de 500 cours adaptés à tous les niveaux, du débutant au confirmé.

A votre disposition vous trouverez du contenu payant, bien que sa gamme gratuite soit assez intéressante. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un site Web entièrement en anglais, vous devez donc avoir au moins quelques notions ou simplement utiliser le traducteur.

Apprenez différents concepts, techniques et domaines importants du dessin, de la composition et bien plus qu’en tant qu’artiste, vous devez maîtriser. Jetez un œil et apprenez des autres professionnels.

ArtyFactory

Si vous recherchez l’un des meilleurs sites Web pour dessiner en ligne, vous devriez visiter ArtyFactory. Il se caractérise par l’offre de tutoriels très complets basés sur différentes techniques de dessin à ne pas manquer.

Portraits au crayon, portraits en couleurs, animaux, paysages ne sont que quelques-unes des catégories et des cours que vous trouverez sur leur site. Mieux encore, ils ont une explication détaillée étape par étape qui rendra votre expérience d’apprentissage conviviale et amusante.

Un autre aspect à souligner est qu’il a deux approches très bien définies, l’art et le dessin. Si vous vous intéressez à l’art, vous apprendrez tout sur l’histoire et la culture des différentes générations. De son côté, le dessin est axé sur un point plus professionnel, vous apprendrez donc à obtenir des résultats incroyables.

Domestika

Domestika est une communauté créative bien connue pour être un centre de formation numérique très complet dans différentes disciplines, le dessin étant l’une d’entre elles.

Bien entendu, tous leurs contenus sont payants (bien qu’ils proposent toujours beaucoup de contenus gratuits pour un accès limité) avec un prix assez abordable et avec des promotions fréquentes.

Axé sur le design, vous trouverez des centaines de cours complets pour tous les niveaux, des plus débutants aux techniques avancées. Portrait, dessin à main levée, dessin numérique, illustration, beaux-arts, aquarelle et encre, carnet de croquis, principes fondamentaux du dessin et bien plus encore. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs sites Web pour dessiner en mode en ligne que vous ne pouvez pas manquer.

Créhana

Semblable à l’option précédente, Crehana est une autre excellente source d’éducation et de formation dans différents domaines tels que le marketing, la publicité, le design, la photographie, la cuisine et, bien sûr, en dessinant toutes vos présentations.

Ils ont des centaines de cours très complets, détaillés et visuellement incroyables avec lesquels vous pouvez apprendre ou approfondir des techniques, des concepts de base, des tendances et tout ce que vous pouvez imaginer adapté au dessin.

De même, son contenu est payant, bien qu’il comporte une section gratuite. Cependant, ce qui est incroyable à propos de cette plate-forme, c’est que chaque mois, ils proposent un cours payant totalement gratuit avec un accès limité à 24 heures afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti et parmi eux, il y a toujours des options axées sur le dessin.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à jeter un coup d’œil à toutes ces pages Web et commencer à vous former en tant que professionnel du dessin, approfondir vos connaissances et libérer votre créativité en faisant ce qui vous passionne.

