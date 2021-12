YouTube Music approche Spotify avec un nouveau widget pour votre Android

YouTube Music ajoute un nouveau widget.

S’il faut parler du service de musique en streaming par excellence, c’est bien Spotify. Avec des millions de chansons à son catalogue, cependant, le service qui vient de faire l’objet d’une petite mise à jour n’est heureusement pas la seule plateforme pour profiter de la musique sur nos terminaux mobiles.

Apple Music – oui, il a une application pour Android – et YouTube Music sont quelques-uns de ses principaux concurrents. Et nous voulons parler de cette dernière application car elle vient d’être mise à jour avec une nouvelle fonction qui ne manquera pas de plaire à plus d’un.

YouTube Music est mis à jour en ajoutant un nouveau widget

Comme nous le lisons dans 9to5Google, YouTube Music vient d’ajouter un nouveau widget pour Android appelé « Récemment joué » qui, comme son nom l’indique, affiche les chansons ou les albums que nous avons récemment écoutés.

Par défaut, le widget mesure 5×2 et affiche deux sections. D’une part, une partie supérieure avec « en cours de lecture » ​​qui affiche un bouton lecture/pause et une moitié inférieure avec un accès rapide aux chansons, vidéos ou listes de lecture récemment écoutées. Il convient également de mentionner que le widget peut être redimensionné en 5×1 ou 4×1.

Avec ce petit et intéressant changement, YouTube Music se rapproche d’autres services (au moins visuellement) comme Spotify ou Apple Music et c’est que malgré ce que beaucoup pensent, YouTube Music a une base d’utilisateurs très intéressante et surtout, en croissance constante.

Bien que le téléchargement de YouTube Music soit entièrement gratuit, le prix de ce service est de 9,99 euros par mois, offrant des millions de chansons et de vidéos de haute qualité et bien sûr, sans interruption ni publicité.

