Les meilleurs mobiles avec beaucoup de RAM : 5 modèles avec 16 Go ou plus

Bien qu’ils ne soient pas encore très courants, sur le marché, vous pouvez acheter de gros mobiles avec une RAM de 16 Go ou plus. Dans ce guide d’achat, nous vous recommandons les meilleurs.

La mémoire RAM du mobile est l’un des composants les plus importants, de ceux qui influencent directement ses performances et de ceux que vous devez analyser avant d’en acheter un nouveau. Si vous recherchez un smartphone doté de beaucoup de mémoire RAM, nous vous recommandons dans ce guide d’achat 5 modèles avec 16 Go de RAM ou plus.

Il n’est pas encore très courant de voir des téléphones sur le marché avec une telle capacité de cette mémoire vive, mais petit à petit, nous avons plus d’options. Sans aller plus loin, dans ce guide, vous pouvez même voir un modèle de l’une des marques les plus populaires, Samsung. Au-delà de ce cas, le plus normal est de voir que ce sont les mobiles « gaming » qui misent sur ces grosses mémoires RAM pour pouvoir jouer tranquillement à des jeux qui demandent de grosses ressources.

Après vous avoir parlé des meilleurs téléphones Android avec 12 Go de RAM, cette fois-ci nous sommes totalement immergés dans le marché avec un nouvel objectif : trouver ceux avec 16 Go ou plus de meilleure qualité.

Meilleurs mobiles avec 16 Go de RAM ou plus

Un utilisateur moyen peut se contenter de plus qu’assez avec un mobile avec 6 Go ou 8 Go de RAM, sachant qu’il n’aura pas de problèmes avec le multitâche et qu’il offrira de bonnes performances même avec les applications les plus exigeantes. De plus, vous pouvez profiter de l’extension de la RAM virtuelle, cet outil que de plus en plus de fabricants proposent et qui vous permet d’emprunter quelques gigs au stockage interne pour les utiliser comme RAM.

Si vous préférez avoir une grande mémoire RAM car vous faites partie de ceux qui donnent un usage exigeant au terminal, vous disposez ici de plusieurs smartphones avec 16 Go de RAM ou plus.

Nubia Red Magic 6 Pro

Ce Red Magic 6 Pro de Nubia est disponible en versions 16 Go et 18 Go de RAM, il mérite donc une place dans ce guide. Quant au stockage interne, il peut être de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. C’est sans aucun doute l’un des smartphones les plus puissants du marché, offrant des performances de premier ordre qui ne vous décevront pas.

Il a un design très « gamer », avec des couleurs vives et des déclencheurs pour une meilleure expérience de jeu. En façade, il équipe un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ et un impressionnant taux de rafraîchissement de 165 Hz qui ne manquera pas d’atteindre une fluidité parfaite lors des jeux. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 5G, donc la puissance ne sera jamais un problème.

Côté photographie, le Red Magic 6 Pro embarque un appareil photo principal de 64 MP, avec un ultra grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP, en plus d’un appareil photo de 8 MP en façade. L’expérience est complétée par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W, c’est-à-dire qu’elle peut être complètement chargée en seulement 17 minutes.

ASUS ROG Téléphone 5s

L’un des mobiles les plus puissants du monde Android, ou peut-être le plus puissant, est le ASUS ROG Phone 5S. À l’intérieur fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 888+, une puce qui gaspille de l’énergie quelle que soit la tâche qu’elle doit exécuter. De plus, 16 Go ou 18 Go de RAM peuvent l’accompagner, on en attend donc d’excellentes performances. Quant au stockage, il est de 512 Go.

Le ROG Phone 5S dans un mobile axé sur la section « gaming », donc l’écran doit également être un autre de ses grands atouts. Et voilà, il embarque une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En pratique, c’est un écran d’excellente qualité, avec la fluidité comme principal atout.

De plus, ce smartphone ASUS équipe un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand angle de 13 MP et une macro de 5 MP. L’un de ses points forts est la batterie, d’une capacité de 6 000 mAh et d’une charge rapide de 65W pour profiter de longues périodes de jeu sans passer par le chargeur.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Dans ce guide, il n’y a pas que des téléphones « gaming », et le test est le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Lors de l’achat de ce grand terminal, vous pouvez choisir entre une RAM de 12 ou 16 Go, cette dernière accompagnée de 512 Go de stockage interne et avec un prix qui dépasse les 1 000 euros. En examinant ses points forts, nous constatons que le design en fait partie, avec une qualité de construction exquise et une sensation agréable lorsque nous l’avons en main.

De plus, le Galaxy S21 Ultra embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, avec une résolution WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bref, c’est l’un des meilleurs écrans du marché. De plus, le terminal Samsung dispose du processeur Samsung Exynos 2100, une puce qui offre une puissance extrême.

La photographie est également l’un de ses points forts, avec un système photographique composé d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un ultra grand angle de 12 MP, de deux capteurs téléobjectifs de 10 MP et d’une caméra frontale de 50 MP. Enfin, il équipe une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25W, une charge sans fil de 15W et une charge sans fil réversible.

Lenovo Legion Phone Duel 2

Avec 16 Go, vous pouvez également acheter le Lenovo Legion Phone Duel 2, un smartphone qui dispose également d’une fiche technique chargée de spécifications de pointe. Tout d’abord, il dispose d’un écran AMOLED de 6,92 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une large dalle d’une extrême fluidité.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888, vous pouvez donc déplacer n’importe quelle application ou jeu sans aucun problème. De plus, en choisissant la version 16 Go vous profiterez également de 512 Go de stockage interne, donc les performances friseront l’excellence. Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, le Legion Phone Duel 2 peut utiliser un appareil photo principal de 64 MP, un grand angle de 16 MP et un appareil photo frontal de 44 MP.

Concernant l’autonomie, le smartphone dispose d’une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide de 90W. Ainsi, avec une charge de seulement 30 minutes, il peut être complètement chargé. De plus, il est également important de noter qu’il dispose de huit déclencheurs personnalisables pour rendre le jeu plus confortable.

ASUS Zenfone 8

Le dernier mobile avec 16 Go de RAM que nous souhaitons recommander est le ASUS Zenfone 8, avec un stockage interne de 256 Go. Il se distingue par être un mobile compact, pesant 170 grammes. De plus, son écran est AMOLED de 5,92 pouces, tombant de ces 6 pouces que les mobiles actuels ont tellement tendance à dépasser. Il a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’affichage du contenu est très bon.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 5G, on peut s’attendre à des performances de haut niveau même si vous souhaitez jouer aux jeux les plus avancés. De plus, il dispose de deux caméras arrière : 64 MP principale et 12 MP ultra grand angle. Concernant l’autonomie, il embarque une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 30W.

