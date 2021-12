Google a créé un autre mini-jeu secret dans le style du célèbre dinosaure : ce que vous devez faire pour y jouer

Google a introduit un mini-jeu dans son moteur de recherche qui vous permettra de trouver si vous effectuez généralement vos recherches correctement. Nous vous expliquons en quoi il consiste.

Google nous a habitués à cacher des jeux et des Easter Eggs dans les endroits les moins attendus de ses applications et services. Par exemple, vous pouvez jouer avec votre Google Home via Google Assistant, ou passer un bon moment en jouant avec son célèbre dinosaure. Ces mini-jeux secrets de Google sont toujours amusants à trouver et à essayer, nous voulons donc vous parler d’un nouveau qu’ils ont récemment ajouté.

Le nouveau mini-jeu Google sera facile à trouver si vous échouez régulièrement à faire des recherches sur Google. Merci à Artem Russakovskii, fondateur d’AndroidPolice, qui a partagé sur son compte Twitter la trouvaille intéressante. Voici ce que vous devez faire pour trouver et jouer au nouveau mini-jeu secret de style dinosaure de Google.

Comment trouver le nouveau mini-jeu secret de Google

Comme nous l’avons dit, Russakovskii s’est chargé de trouver ce nouveau mini-jeu. Il a été dans le moteur de recherche Google, précisément lors de la rédaction d’une recherche qui n’a donné aucun résultat. C’est alors que le sympathique troll pêcheur a été trouvé, qui commence à sortir des objets de l’eau.

Par conséquent, nous pouvons préciser que le nouveau Google Easter Egg apparaît lorsque vous recherchez un terme qui n’a pas de résultats. Normalement, cela ne se produira que si vous recherchez un terme très étrange, car si vous ne faites une erreur que sur quelques lettres lors de la recherche, Google fait généralement des suggestions avec son « Peut-être que vous vouliez dire : ».

Comme on le voit dans le GIF mis en ligne par le découvreur, le mini-jeu consiste à extraire divers objets de l’eau. Cela commence lorsque nous cliquons sur la canne à pêche, puis le troll est chargé de tirer la canne et de sortir des choses comme une chaussette, un poisson ou une boîte de poisson. Vous n’aimerez pas toujours la découverte, et nous pouvons le voir dans la réaction sur votre visage.

C’est un jeu qui n’est pas très utile, mais il est utile de passer un moment de divertissement à découvrir comment cela fonctionne lorsque l’on fait une recherche sans résultats dans Google. Bien sûr, il convient de mentionner qu’il n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Dans notre cas, nous n’avons pas pu trouver cet Easter-egg même en tapant les termes les plus étranges dans le moteur de recherche. Peut-être est-ce juste une question d’attente, comme le troll à la pêche…

