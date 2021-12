7 applications pour accorder la guitare avec votre mobile

Ce sont les meilleures alternatives pour accorder la guitare depuis votre mobile.

L’un des instruments les plus populaires au monde est la guitare, qu’elle soit acoustique ou électrique. C’est un instrument à cordes qui produit des sons incroyables, et pour cela il est important qu’il soit accordé, car sinon les mélodies ne seront pas agréables à l’oreille.

Bien qu’il existe des artefacts spécialisés pour accorder chaque instrument de musique et avec des conceptions adaptées à tous les goûts, avec les avancées technologiques, il est possible d’accorder la guitare avec des applications mobiles.

Donc, que vous soyez débutant ou professionnel dans le monde de la musique, ce sont les meilleures applications avec lesquelles accorder la guitare.

Les 9 meilleures applications pour apprendre à jouer de la guitare avec son mobile

Meilleures applications pour accorder la guitare

Accordeur BOSS

CarlTune

Accordeur de guitare chromatique

Figurine d’accordeur de club

Accordeur de guitare Fender

gStrings

Accordeur de guitare -Tuna de guitare

Les applications présentées ci-dessous peuvent ne pas être aussi précises que celles des accordeurs de guitare spécialisés, mais elles sont très utiles si vous souhaitez accorder votre instrument à cordes.

Accordeur BOSS

L’application BOSS Tuner est très populaire au sein de la communauté musicale, car cette application n’a aucun type de publicité ou d’achats internes. Avec ce logiciel vous pouvez accorder votre guitare et divers instruments tels que : basse, ukulélé, violon, violoncelle et même certains instruments à vent.

BOSS Turnes a une interface très conviviale, simulant une pédale de guitare. Mieux encore, l’application est très simple et facile à utiliser. Malgré son minimalisme, il tient sa promesse à la perfection.

CarlTune

CarlTune est une application assez polyvalente, où vous pouvez non seulement accorder votre guitare, mais vous pouvez également accorder divers instruments tels que violon, alto, flûte, violoncelle, basse, ukulélé, saxophone, guitalele, mandoline, gayageum, entre autres.

Bien qu’à première vue, cette application puisse être un peu invasive en raison des multiples éléments qui s’affichent à l’écran, chacun d’eux remplit une fonction spécifique. De plus, son interface est très colorée et très fonctionnelle, puisque vous pouvez régler la fréquence, modifier l’octave et appliquer différents réglages pour un accord parfait.

Accordeur de guitare chromatique

Une autre des applications avec lesquelles accorder la guitare avec le mobile est Chromatic Guitar Tuner, et cela est dû à sa fonctionnalité, et bien qu’il s’agisse d’une application très simple, elle fait un bon travail lorsque vous souhaitez accorder différents instruments de musique tels que la guitare, basse, banjo, ukulélé, violon, entre autres.

L’interface Chromatic Guitar Tuner simule le manche de la guitare, cette application n’a pas seulement un excellent accordeur, elle présente également une série de mini-jeux assez divertissants, comme deviner quel accord vous écoutez et plus encore. Il est totalement gratuit mais contient des publicités.

Figurine d’accordeur de club

Une autre application à considérer est Cifra Club Tuner, qui est capable d’accorder différents instruments à cordes, en particulier la guitare. En même temps, il a une interface élégante et minimaliste. Et comme Chromatic Guitar Tuner, cette application propose une série de mini-jeux qui vous aideront à améliorer votre oreille musicale, à identifier différentes notes de musique, entre autres.

Algo bastante particular e interesante que presenta Cifra Club Tuner, es que al momento de estar afinando algún instrumento, la aplicación te dirá si debes aflojar o apretar la cuerda para conseguir la afinación ideal, esto sin duda alguna es bastante útil para quienes están aprendiendo a jouer de la guitare.

Accordeur de guitare Fender

L’une des marques d’instruments les plus populaires au monde est Fender, et comme prévu, elle possède sa propre application mobile connue sous le nom de Fender Guitar Tuner. Cette application est extrêmement simple, cependant, elle fait ce qu’elle promet.

L’application propose environ 22 types d’accords et est capable de s’adapter aux guitares électriques, aux guitares acoustiques et même à la basse. Vous pouvez rechercher des accords du plus simple au plus complexe, c’est gratuit et sans aucun type d’annonces ou de micro-transactions.

gStrings

L’une des premières applications avec lesquelles accorder la guitare avec le mobile était gStrings, et malgré le temps, elle a su s’adapter aux changements technologiques, ayant de nombreux changements dans son interface la rendant plus conviviale pour le public, sans laisser de côté l’efficacité de l’accordeur.

L’interface fait référence aux accordeurs professionnels, et vous pouvez facilement accorder n’importe quel instrument à cordes. A noter que cette application présente une série de skins à personnaliser, vous pouvez également configurer la sensibilité du micro et ainsi retrouver la note exacte. Bien qu’il soit totalement gratuit, vous pouvez payer 3 USD et opter pour la version premium.

thon guitare

Enfin, il y a Guitar Tuna, cette application est destinée aux débutants et aux intermédiaires. Avec ce logiciel vous pourrez accorder tout type d’instrument à cordes grâce à son autoréglage ou accordeur corde par corde. De plus, avec ses paramètres avancés, vous pouvez personnaliser un réglage unique.

L’interface de Guitar Tuna est assez intuitive, puisque selon l’instrument que vous sélectionnez, il prendra sa forme. Et non seulement vous pourrez accorder votre instrument préféré, mais vous apprendrez également des accords complexes grâce aux astuces présentes dans l’application. C’est gratuit mais vous pouvez obtenir la version premium pour seulement 12,99 USD.

Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas de jeter un œil aux 9 meilleures applications pour apprendre à jouer de la guitare avec votre mobile, ou mieux encore, visitez les 8 meilleurs sites Web pour apprendre à jouer de la guitare : tablatures, accords et plus encore.

Comment accorder votre guitare et plus d’instruments à cordes avec votre mobile Android

Rubriques connexes : Applications, Applications d’outils, Applications gratuites