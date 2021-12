Il y a un catalogue : Google Stadia a publié le chiffre de 100 jeux rien que cette année

Google Stadia a reçu 100 jeux cette année 2021.

Google Stadia est la plateforme de jeux vidéo en streaming du grand G qui vient d’avoir deux ans. Autrement dit, c’est une plateforme assez jeune si on la compare, par exemple, avec la Xbox de Microsoft, la PlayStation de Sony ou la Switch de Nintendo.

Malgré ce qui précède, Google Stadia est une excellente plate-forme de jeux vidéo et est idéale pour de nombreux utilisateurs grâce à son immédiateté, n’ayant pas besoin de matériel pour jouer et n’ayant rien à télécharger pour en profiter. À tel point que Stadia est devenue la principale plateforme de jeux vidéo pour de nombreux utilisateurs.

Pourquoi Google Stadia en vaut la peine

Cependant, l’une des principales critiques de Stadia est son manque de catalogue. Mais est-ce vraiment le cas ? Stadia n’a pas de catalogue agréable ? Peu de jeux sont sortis cette année ?

Google Stadia n’a reçu que 100 jeux cette année

Nous sommes en fin d’année, Google Stadia vient d’avoir deux ans et peu de lancements sont attendus sur la plateforme. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Google nous avait promis en début d’année que Stadia recevrait plus de 100 jeux rien que cette année 2021. A-t-il tenu sa promesse ? Eh bien, contre toute attente, ça l’a été.

Comme le rappelle 9to5Google, Stadia a atteint le nombre de 100 jeux sortis en 2021 avec l’arrivée du récent Chorus. Bien sûr, d’ici la fin de l’année, quelques autres arriveront, il y aura donc effectivement plus de 100 nouveaux jeux cette année seulement.

Chorus est un jeu d’action sorti sur Stadia et sur d’autres plateformes au prix de 39,99 € et est devenu le 100e jeu de Stadia en 2021. Tout au long de ces jours, Chorus sera accompagné de titres tels que Jackbox Party pack 7 ou Dynasty Warrios 9 Empires, ainsi que le magnifique titre Scarf qui ravira les amateurs de plateforme.

Pour tout cela, il existe un catalogue de jeux vidéo sur Stadia. Il n’y a peut-être pas autant de monde que la PlayStation ou la Xbox, avec des jeux AAA à gros budget, mais Stadia propose des jeux très intéressants et surtout des centaines et des centaines d’heures de plaisir. On peut donc conclure que 2021 n’a pas été une si mauvaise année pour Stadia. Espérons juste que Google continue de miser sur la plateforme et que 2022 soit une année encore meilleure.

Google Stadia est-il la meilleure plateforme de jeu pour les non-initiés ?

N’oubliez pas que pour profiter de Stadia, vous n’avez pas à faire de dépenses supplémentaires. Cependant, si vous souhaitez jouer sur un téléviseur, le mieux est de vous procurer le pack premiere qui comprend un Chromecast Ultra et une télécommande pour seulement 79,99 euros.

