C’est l’application dont vous avez besoin si vous utilisez Telegram

Nekogram X est un client tiers open source qui possède un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires vraiment intéressantes.

Malgré le fait que WhatsApp continue d’être la plate-forme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, de plus en plus d’utilisateurs utilisent Telegram comme principal client de messagerie, reléguant l’application appartenant à Meta à l’arrière-plan.

Telegram est bien plus qu’un client de messagerie, car il s’agit plutôt d’un réseau social dans lequel vous pouvez communiquer avec vos amis et votre famille via des discussions et des groupes privés, découvrir les sujets qui vous intéressent le plus via leurs canaux et même automatiser toutes sortes de actions grâce à leurs bots.

Pour cette raison, si, comme moi, vous utilisez quotidiennement la plateforme créée par les frères Durov, vous devez connaître l’application dont je vais vous parler ensuite, car elle changera votre façon d’utiliser Telegram.

Nekogram X est l’application Telegram alternative que vous devez essayer

Nekogram X est une alternative open source à l’application officielle Telegram sur Android qui comprend un grand nombre de fonctions supplémentaires vraiment intéressantes, que nous expliquerons ci-dessous.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités supplémentaires que Nekogram X nous offre, vous devrez cliquer sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche, cliquer sur l’option Paramètres et, une fois à l’intérieur, cliquer sur la section Paramètres Neko, qui sera divisée en quatre sections : général, compte, chat et expérimental.

L’une des principales fonctions supplémentaires qu’intègre ce client Telegram tiers est un traducteur intégré, que vous pouvez configurer en accédant à la section Traduire qui se trouve dans la section Général. À partir de cette section, vous pourrez sélectionner le fournisseur des traductions, en pouvant choisir entre plusieurs alternatives parmi lesquelles le traducteur Google, le traducteur Microsoft ou DeepL Translate et la langue source et la langue cible de la traduction.

À partir de cette même section, vous pouvez également personnaliser l’apparence de Nekogram X, qui a un design presque identique à celui de l’application officielle, avec une grande variété d’options telles que rendre la barre d’état transparente, désactiver l’ombre de la barre de titre, décorer le titre barre en fonction de la période de l’année ou activez le mode tablette pour qu’il s’active automatiquement lors de l’ouverture de l’application sur ces types d’appareils.

Vous trouverez la plupart des fonctions supplémentaires de Nekogram X dans la section Chat, dans laquelle vous pouvez modifier la taille des stickers et activer des options telles que l’activation d’un compteur de messages non lus dans le bouton de retour de l’application , ignorer les messages que les utilisateurs que vous avez bloqués écrivent dans les groupes dans lesquels vous vous trouvez, ignorent le compteur non lu silencieux dans l’onglet du dossier, masquent le clavier lors du défilement d’un chat ou ignorent la confirmation du lien ouvert.

De plus, à la fin de cette section, vous trouverez une section très intéressante appelée Dossier qui vous permettra d’activer l’option pour afficher les dossiers disponibles lors du transfert d’un message, de masquer l’onglet « Tous les chats » et de choisir comment vous le souhaitez. le titre de l’onglet de chaque dossier s’affiche : titre uniquement, emojis uniquement ou emojis avec titres.

En ce sens, l’une des fonctions que Nekogram X inclut, par défaut, est la possibilité de marquer comme lues toutes les conversations dans un dossier spécifique en appuyant simplement longuement sur le titre ou l’emoji de l’onglet et en sélectionnant l’option correspondante.

Enfin, dans la section Expérimentale, vous trouverez une série de fonctionnalités encore en version bêta, même si je dois dire que toutes celles que j’ai essayées fonctionnent correctement.

Ainsi, à partir de cette section, vous pouvez activer des fonctionnalités telles que des chats épinglés illimités, pour épingler tous les chats que vous voulez dans n’importe quel dossier, des stickers préférés illimités, pour stocker tous les packages d’stickers que vous voulez, l’aperçu multimédia dans la boîte de dialogue ou en augmentant la qualité de messages vocaux.

Nekogram X est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, bien que le développeur ait également créé une chaîne Telegram, à laquelle vous pouvez accéder depuis ce lien, où chaque nouvelle version de votre application est téléchargée au format APK.

