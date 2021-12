Instagram : vous pouvez donc avoir le filtre Stewie de Family Guy (Family Guy)

Si vous aimez tout ce qui a à voir avec la série Family Guy, alors ce filtre Stewie sur Instagram va vous enchanter.

Il existe une série très populaire avec une famille très folle appelée Family Guy, qui a gagné l’affection de nombreux téléspectateurs dans le monde.

L’un des protagonistes est Stewie, un bébé aux capacités intellectuelles inégalées, il déteste le monde et cherche toujours à attirer des ennuis à sa propre mère.

Si vous aimez cette série et surtout, vous vous sentez identifié à Stewie, il y a un filtre très particulier sur Instagram qui vous aidera à vous voir avec le visage du plus jeune fils de Peter et Lois Griffin.

Voici comment tester le filtre de Stewie de Family Guy

Ci-dessous, vous pouvez afficher et utiliser le filtre de Stewie de Family Guy, qui est similaire au filtre de The Squid Game et du filtre de Venom sur Instagram. Il maintient un mécanisme similaire où vous devez montrer votre visage devant la caméra et attendre la transformation. Tu veux l’essayer? Commençons!

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière version d’Instagram sur votre appareil mobile.

Ouvrez maintenant l’application, à partir de votre mobile Android ou iOS.

Cliquez maintenant sur « Votre histoire ».

Faites glisser le carrousel d’effets jusqu’à ce que vous arriviez à l’icône de la loupe, généralement elle apparaît à la fin avec le nom « Explorer les effets ».

Vous verrez une loupe de recherche, écrivez le mot « Stewie ».

Ensuite, vous verrez un filtre créé par florenciaraffa1980 sur l’écran. Clique dessus.

Cliquez sur l’icône de l’appareil photo qui dit « Test ».

Placez votre visage devant votre caméra mobile et vivez la transformation.

Si vous ne l’obtenez pas facilement, vous pouvez entrer directement via ce lien, car le filtre de Stewie sur Instagram peut ne pas être visible pour certaines régions ou certains pays.

