C’est le meilleur smartphone que je peux vous recommander en ce moment, et ce n’est pas Android

Il vous reste de l’argent ? Vous souhaitez vous faire plaisir et sécuriser le cliché ? Vous cherchez le meilleur ? Vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil.

Le smartphone le plus complet que je puisse vous recommander en ce moment n’est pas Android. Si vous voulez le meilleur du meilleur et que vous ne vous souciez pas des dépenses, l’iPhone 13 Pro est l’achat à faire. C’est du moins ce que je pense à ce jour.

Nous parlons d’un smartphone cher, cela ne fait aucun doute. Il est arrivé sur le marché il y a quelques mois pour 1 159 euros dans sa version de base, avec 128 Go de stockage, et c’est un montant qui dépasse le salaire mensuel de nombreuses personnes. Cependant, si vous recherchez le meilleur et que vous pouvez vous le permettre, cela vous donnera beaucoup.

Je crois que l’appareil Apple est celui qui offre la meilleure expérience globale, celui qui vous accompagnera le plus longtemps avec vitalité et solvabilité, celui qui vous laissera le meilleur souvenir une fois sa vie terminée. J’ai 3 raisons principales de vous le recommander, son écran, ses caméras et son expérience au quotidien.

Sur votre écran

Enfin. 2021 a été l’année où l’iPhone a fait le saut vers les écrans avec des taux de rafraîchissement élevés. Le 120 Hz de l’iPhone 13 Pro augmente la sensation de fluidité dans un système d’exploitation qui gâchait déjà la douceur des dalles 60 Hz traditionnelles.

Les écrans des mobiles Apple ont toujours été de la plus haute qualité, mais c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous ont manqué. Maintenant, nous avons la technologie ProMotion des Californiens, qui ne s’arrête pas à augmenter le taux de rafraîchissement de la dalle.

Nous parlons d’un panneau avec un taux adaptatif, qui variera en fonction du contenu qui est affiché. Le 120 Hz n’est pas nécessaire lorsque vous êtes dans la galerie en train de regarder les photos de la veille. Cependant, vous pouvez toujours en profiter lorsque vous parcourez les menus iOS. L’iPhone se chargera de réduire progressivement ce taux de rafraîchissement afin que vous n’en profitiez que lorsque cela a du sens. De cette façon, en plus, la batterie est économisée.

Ainsi, on retrouve une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, dotée des technologies ProMotion et True Tone. Presque rien. En pratique, un panel vivant, avec beaucoup de résolution et une douceur engageante.

Pour leurs caméras

Le smartphone d’Apple intègre une triple caméra arrière composée de capteurs de 12 mégapixels, plus précisément un principal, un ultra grand angle et un téléobjectif. Cependant, je ne suis pas venu vous parler de sa fiche technique, mais de ce que ces caractéristiques signifient dans votre vie de tous les jours.

De nos jours, tout haut de gamme est capable de prendre de superbes photos. On retrouve de grands exposants, comme le Samsung Galaxy S21 Ultra ou le plus récent et tant attendu Google Pixel 6. Tous deux obtiennent des résultats impressionnants, chacun avec son propre style, mais on pourrait les placer sans crainte de se tromper en haut du classement. classement photographique. Malgré cela, il y a quelque chose dont seul l’iPhone 13 Pro peut profiter.

Constance. Le Google Pixel 6 peut-il prendre de meilleures photos sous certaines conditions ? Je n’ai aucun doute. Cependant, le smartphone Apple est capable de prendre des photos exceptionnelles dans presque toutes les conditions possibles, ce dont les autres ne peuvent se vanter.

Il y a quelques années on le disait à propos du Google Pixel 3, par exemple, maintenant l’iPhone semble être l’exemple à suivre. Sortez-le de votre poche et photographiez, dans presque toutes les situations, vous aurez obtenu une très bonne photo.

Pour l’expérience et l’avenir

Tous les avantages que j’ai soulignés dans les sections précédentes se traduisent par une expérience très agréable. Et bien, avec iOS, comme d’habitude. Le système d’exploitation d’Apple se déplace très bien, tout se déroule de manière fluide et fluide. Ce n’est pas parfait, bien sûr, mais il atteint une harmonie très difficile à égaler.

Son processeur est l’un des plus puissants aujourd’hui, le A15 Bionic fabriqué par la firme californienne. Comme d’habitude, l’iPhone 13 Pro est disponible dans une seule version de RAM, 4 Go et des options de stockage allant jusqu’à 1 To. Qu’est-ce que tout cela traduit ? Dans un smartphone vraiment puissant dont vous pouvez exiger le plus.

L’expérience actuelle n’est pas la seule à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone. Si vous payez un montant aussi élevé que le coût de ces appareils, vous voulez qu’il dure le plus longtemps possible en offrant une bonne expérience. Les appareils Apple en sont un exemple, avec des mises à jour pendant des années et des performances à peine détériorées.

En bref, l’iPhone 13 Pro est un smartphone sûr, un appareil qui obtient de bonnes notes dans chacune de ses sections et qui atteint l’excellence dans beaucoup d’entre elles. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas donné du tout, mais vous acquérez une belle expérience assurée depuis des années.

