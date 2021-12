Que signifie l’emoji qui pince les doigts sur WhatsApp et quand faut-il l’utiliser ?

C’est le vrai sens des emoji qui pincent les doigts.

Nous avons récemment parlé de la signification des différents emojis que vous pouvez trouver sur WhatsApp ou sur différents réseaux sociaux et que vous pouvez utiliser pour accompagner ou compléter vos messages au sein d’une conversation.

En suivant cette ligne, c’est cette fois au tour d’une émoticône bien particulière, car c’est un geste que vous aurez sûrement utilisé à plus d’une occasion dans la vraie vie. Concrètement, il s’agit de l’emoji du pincement des doigts.

Ensuite, nous vous dirons plus en détail tout ce qui concerne l’emoji des doigts pincés dans WhatsApp, depuis son origine, sa signification et bien sûr, comment et quand il est idéal de l’ajouter dans vos textes.

La signification des emojis WhatsApp

La vraie signification de l’emoji doigt pincé

Vous avez sûrement vu cet emoji à plusieurs reprises en parcourant la bibliothèque d’émoticônes à partager dans un message à un ami ou à un membre de la famille. Eh bien, comme tous ces graphiques, il a une signification que peu connaissent correctement.

Tout comme dans la vraie vie, l’emoji doigt pincé fait allusion à une mesure ou une quantité. En ce sens, vous pensez exprimer « une petite quantité » liée à n’importe quel contexte.

Pincer la main, de son nom en anglais, est l’un des émojis les plus populaires dans la catégorie des gestes ou des mains parmi les utilisateurs. Grâce à cette popularité, une autre signification lui a été attribuée, bien qu’assez éloignée de celle que nous avons évoquée précédemment.

Il s’avère que beaucoup de gens l’utilisent pour l’expression « Ok » de manière plus humoristique ou coquette dans les conversations. Quelque chose d’assez curieux, surtout si l’on considère qu’il existe un emoji qui peut être plus lié à cette expression.

Cela dit, cet emoji peut être parfait lorsqu’il s’agit de faire référence à des sujets liés à une quantité ou à une taille. A ce stade, le contexte est créé par vous, pour autant qu’il aille de pair avec les explications que nous vous avons données.

De cette façon, vous aurez maintenant plus clair la signification et l’utilisation de cet emoji lorsque vous le partagez dans vos conversations ou publications sur les réseaux sociaux. Dites-nous, connaissiez-vous déjà sa signification ou venez-vous de la découvrir ?

