Xiaomi améliore sa brosse à dents bien connue : elle dispose désormais d’une batterie de 2 mois et est submersible

Cette brosse à dents Xiaomi a une excellente batterie.

Xiaomi ne vit pas seulement sur les téléphones portables. La société chinoise, qui est la deuxième marque qui vend le plus de smartphones dans le monde, est également experte dans la vente d’autres appareils tels que les produits ménagers tels que les fours, les climatiseurs, les micro-ondes et bien plus encore.

Bien sûr, la brosse à dents de Xiaomi est l’un de ses produits phares. Comme on peut le lire dans Gizmochina, la firme chinoise a révélé avoir vendu plus de 20 millions d’unités de ses brosses et pour cette raison, elle a annoncé un nouveau modèle qui améliore tous les précédents.

La nouvelle brosse à dents de Xiaomi a une batterie brutale

Il s’appelle MIJIA T301 et sa principale caractéristique est que sa batterie dure jusqu’à 50 jours. En plus de cela, il atteint 31 000 vibrations par minute, un chiffre qui selon Xiaomi permet à la brosse d’éliminer toute tache ou reste qui serait resté entre les dents.

Bien entendu, la brosse est conçue pour empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur (protection IP68) et la tête peut être chargée sans fil lorsqu’elle est placée sur sa base de chargement. Bien sûr, tant de batterie a un excellent mais et c’est que pour obtenir une charge complète, nous aurons besoin d’un total de 4 heures.

Maintenant, ne paniquez pas. Xiaomi garantit que si la brosse est à court de batterie, juste en la chargeant pendant 2 minutes, nous pouvons l’utiliser dans une session de brossage complète. Le prix? 139 yuans que si on les convertissait en euros serait inférieur à 20. Un prix vraiment compétitif.

