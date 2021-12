Le musée mobile existe et vous pouvez le visiter en ligne : plus de 2000 modèles pour réveiller votre nostalgie

Visitez gratuitement ce musée virtuel mobile.

Si on y pense, le nombre de téléphones portables qui existent et ont existé à travers l’histoire est énorme. Nous ne parlons pas seulement des smartphones, mais aussi des non-smartphones, ceux avec lesquels nous ne pouvions que parler au téléphone et envoyer des SMS.

Eh bien, sachez qu’il existe un musée du téléphone portable qui rassemble plus de 2000 modèles de plus de 200 marques différentes. Le truc, c’est que c’est à Londres. Le bon? Qu’il dispose d’une page Web où vous pouvez le visiter en ligne et vous émerveiller devant les modèles légendaires de marques telles que Nokia, Motorola ou Alcatel.

Visitez le musée mobile en ligne et totalement gratuit

Comme le rappelle Nokiamob, le 23 novembre a été inauguré le soi-disant musée de la téléphonie mobile, un lieu où les plus anciens (et moins vieux) peuvent s’émerveiller devant la technologie du passé.

Dans cet endroit, vous pouvez trouver plus de 2 000 modèles de 200 marques différentes telles que Nokia, Alcatel, Samsung, Motorola … et observer comment la technologie a progressé à pas de géant en quelques années, puisque nous trouvons également des modèles plus actuels tels que en tant qu’appareils OnePlus.

Bien qu’il soit situé à Londres, le musée dispose d’un site Web complet au cas où il nous surprendrait au loin. Il est entièrement gratuit et montre avec une multitude de détails chacun des téléphones qui se trouvent dans le musée, pouvant filtrer par conception, marque et année de fabrication.

Le créateur du musée est Ben Wood qui y travaille depuis 2004 et il est à noter que le musée est sponsorisé par Vodafone UK. Sans aucun doute, un endroit vraiment intéressant pour en apprendre davantage sur l’histoire de la téléphonie mobile. Quel modèle est votre préféré ?

