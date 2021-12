Un Pokémon GO crypto-monnaie : explorez le monde et attrapez des bitcoins dans ce jeu expérimental

Dans ce jeu de réalité augmentée de Niantic et de l’application Fold, les joueurs recevront des satoshis, la plus petite unité de bitcoin.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un essor de la technologie de réalité augmentée (RA) et des crypto-monnaies et ce n’était qu’une question de temps avant que les deux ne se réunissent dans une sorte de projet commun.

Enfin, cette union s’est concrétisée dans un jeu de Réalité Augmentée, puisque Niantic vient de lancer une crypto-monnaie Pokémon GO, un jeu expérimental dans lequel vous pouvez explorer le monde et capturer des bitcoins.

Niantic et Fold App s’associent pour créer la première crypto-monnaie Pokémon GO

Pour développer ce jeu, Niantic, le studio responsable de Pokémon GO, s’est associé à la société de paiement Bitcoin, Fold App, pour développer un jeu AR dans lequel nous devrons capturer des bitcoins dans des lieux du monde réel.

Dans ce nouveau jeu, les participants, au lieu d’attraper des Pokémon, seront récompensés par des satoshis, qui est la plus petite unité de bitcoin, l’équivalent dans cette monnaie virtuelle de centimes d’euro, avec des tours supplémentaires pour gagner des récompenses sur la Fold Card, le Fold gratuit Carte de débit de l’application et extensions de temps pour rester dans le jeu plus longtemps.

Pour jouer à ce jeu, nous n’aurons qu’à accéder à l’application Fold, cliquer sur « Play » et sortir explorer des endroits du monde réel à la recherche de bitcoins, mais vous devez faire attention car parmi les bitcoins il y aura des pilules de poisin et » shitcoin « Cela prendra tous vos gains dans le jeu.

Concernant ce jeu expérimental développé en collaboration avec Niantic, le PDG de l’application Fold, Will Reeves, a déclaré ce qui suit :

« C’est le moyen le plus simple et le plus amusant d’obtenir votre premier bitcoin. » Tout le monde peut utiliser notre application pour gagner des bitcoins et d’autres récompenses en explorant le monde qui les entoure. Rendre la participation à l’économie du bitcoin facile pour n’importe qui, indépendamment de son éducation ou de ses connaissances techniques, a toujours été important pour nous. »

Pour sa part, Meghan Hughes, responsable du marketing mondial pour la plate-forme AR de Niantic, a déclaré que « travailler avec Fold, qui a toujours été à l’avant-garde pour rendre le bitcoin accessible, est une collaboration parfaite pour Niantic et un excellent cas d’utilisation pour la réalité augmentée . «

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir si ce nouveau jeu qui combine la réalité augmentée et les crypto-monnaies prend son envol et est capable d’engager un grand nombre de joueurs à travers le monde.

