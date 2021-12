Les 4 clés du nouveau Snapdragon 8 Gen 1 : pourquoi le choisir dans votre prochain mobile

Ce sont les raisons pour lesquelles vous devriez choisir le Snapdragon 8 Gen 1 comme processeur de votre futur smartphone.

Alors que nous arrivons à la fin de l’année, non seulement les marques de smartphones s’efforcent toujours de commercialiser leurs nouveaux terminaux haut de gamme d’ici 2022, mais les fabricants de puces introduisent également leurs processeurs haut de gamme, qui seront chargés de déplacer ces produits phares.

Ainsi, après que MediaTek a présenté son nouveau chipset haut de gamme, le Dimensity 9000, Qualcomm a fait de même, récemment, avec le lancement du remplaçant du Snapdragon 888, qui ne s’appellera pas Snapdragon 898 car il avait été remanié mais Snapdragon 8 Gen 1.

Mais ce nouveau processeur haut de gamme change non seulement de nom, mais comprend également une série d’améliorations intéressantes par rapport à la génération précédente. Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous indiquer les 4 clés du nouveau Snapdragon 8 Gen 1, dont vous devez tenir compte lors du choix de votre nouveau mobile.

C’est le premier chipset de la marque avec des cœurs CPU Armv9

Le nouveau processeur de Qualcomm est le premier de la société américaine à disposer de cœurs CPU Armv9, car il est équipé d’un cœur Cortex-X2 à 3 GHz, de trois cœurs Cortex-A710 à 2,5 GHz et de quatre autres cœurs Cortex A510 à 1,8 GHz.

Les processeurs les plus puissants pour mobile

Selon Qualcomm, l’utilisation de ce nouveau type de cœurs permettra à ce CPU d’être 20 % plus rapide et la consommation électrique du chipset sera réduite de 30 %. Ce nouveau matériel dans le Snapdragon 8 Gen 1 vous permettra également d’exécuter des capacités d’apprentissage automatique en beaucoup moins de temps, puisque son moteur d’IA a quadruplé sa vitesse par rapport à la génération précédente.

Il a une puissance graphique vraiment impressionnante

Le nouveau processeur de franchise Qualcomm dispose d’un traitement d’image renouvelé, qui est obtenu grâce à un nouveau processeur d’image numérique qui intègre le système dit « Always-On Camera ».

Si nous nous concentrons sur les spécifications du Snapdragon 8 Gen 1 dans cette section, ce nouveau chipset dispose d’un FAI 18 bits qui a une vitesse de 3,2 mégapixels par seconde, ce qui permet d’enregistrer des vidéos en résolution 8K à 30 ips et avec HDR , étant compatible avec HDR 10 et HDR 10 Plus.

Les performances des caméras en mode rafale s’améliorent également grâce à ce SoC, puisqu’avec le Snapdragon 8 Gen 1 les caméras du terminal sont capables de prendre 240 clichés de 12 mégapixels en une seconde (contre 120 de la génération précédente) et 30 trames de multitraitement d’images (contre 6 pour la génération précédente). Ce dernier point va être essentiel pour améliorer le mode nuit, le HDR et l’effacement d’objets sur les téléphones portables l’année prochaine.

Les autres nouvelles fonctionnalités qu’intègre ce nouveau chipset Qualcomm sont des fonctionnalités telles que la correction de l’aberration chromatique pour les caméras ultra grand angle, la prise en charge d’une seule caméra jusqu’à 200 mégapixels, la compatibilité avec une triple caméra de 36 mégapixels et une résolution super-vidéo qui nous fournir un meilleur zoom lors de l’enregistrement de clips.

Tous ces changements au niveau graphique sont inclus dans une nouvelle marque appelée Snapdragon Sight.

Améliorer les performances de jeu

Qualcomm affirme que le Snapdragon 8 Gen 1 a amélioré les performances de jeu de 30 % et que la consommation d’énergie a été réduite de 25 % par rapport au Snapdragon 888. De même, les performances de Vulkan ont également augmenté jusqu’à 60 %.

Autre nouveauté dans cette section, le nouveau chipset Qualcomm est compatible avec le moteur Unreal Engine 5 et avec des écrans avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et avec une résolution QHD+.

Il a le modem 5G le plus rapide du moment

Enfin, un autre des points clés du Snapdragon 8 Gen 1 est sa connectivité, puisque ce processeur est équipé du modem X65, une puce qui a été présentée en début d’année et qui est la plus rapide du moment, puisqu’elle est capable de vitesses allant jusqu’à 10 Gbps, contre 7,5 Gbps pour le Snapdragon 888.

MediaTek lance une fléchette empoisonnée sur Qualcomm : « nos processeurs ne chauffent pas »

Dans cette section, nous devons souligner que le Snapdragon 8 Gen 1 est également compatible avec les réseaux Wi-Fi 6E, la connectivité Bluetooth 5.2 et la technologie sans fil Snapdragon Sound.

