Voilà ce qui se passe lorsque vous lancez un WhatsApp ultra-sécurisé et totalement gratuit, sans publicité ni investisseur

Lorsque vous n’avez rien à monétiser, vous devez finalement demander de l’argent aux utilisateurs comme le fait Signal avec son programme « Sustainers ».

Les principales raisons de quitter WhatsApp et d’aller vers des services plus sûrs comme Signal ont commencé mille fois, en fait c’est que nous avons nous-mêmes publié des dizaines de comparaisons ces derniers temps, bien que la vérité soit que le service Meta -avant Facebook- continue d’être le le plus utilisé par les acclamations populaires.

Et que même les plus grands experts de l’industrie nous ont informés activement et passivement que rien n’est gratuit, et que si Facebook et WhatsApp ne vous facturent pas le service, c’est parce que vous et vos informations êtes le produit, en acceptant que la société de Zuckerberg crée des profils de navigation afin que vous puissiez vendre des publicités ciblées ou échanger avec nos données.

A présent, la plupart d’entre vous savent déjà qu’il y a toujours eu une option ultra-sécurisée dans l’industrie de la messagerie instantanée, qui n’est autre que Signal, bien que sa sécurité et sa politique de ne pas collecter de données pour vendre ou nous montrer des publicités pour gagner de l’argent avec la publicité, ils ont rendu très difficile la monétisation et le maintien du service.

C’est peut-être pourquoi les responsables de Signal ont maintenant présenté leur nouveau programme de « Sustainers » afin que les utilisateurs et les fans de l’application puissent contribuer financièrement au développement et à la maintenance du service, avec des contributions volontaires qui arriveront pour éviter que Signal ne doive rechercher les fèves avec un virage stratégique, et ainsi elles peuvent maintenir leur structure à but non lucratif et sans que cela entraîne une perte de qualité de service.

Signal vous offre une raison impérieuse d’abandonner WhatsApp une fois pour toutes

Le programme « holders » est le seul moyen de préserver Signal tel que nous le connaissons, sans publicité, sans échanger nos données et sans avoir besoin d’investisseurs derrière d’énormes profits.

Ils disent de Signal que les seuls bénéficiaires de leurs services sont leurs utilisateurs, et que l’application dépend des mêmes utilisateurs pour continuer, toujours sous un modèle différent dans lequel personne ne collectera ou n’échangera avec des informations privées, sans avoir besoin d’investisseurs ou actionnaires à ceux qui rapportent d’énormes profits et toujours avec les utilisateurs au centre de toute l’expérience.

Ainsi, le programme des supporters Signal est présenté afin que chacun puisse apporter une petite contribution mensuelle, qui débloquera également un badge à afficher sur notre profil et montrera que nous avons conscience de l’avenir d’une technologie plus conviviale.

Dans tous les cas, les coûts de contribution n’ont pas été discutés dans l’article, bien que dans les captures publiées, nous voyions trois modalités de soutien avec des coûts de 5, 10 et 20 dollars respectivement, chacune avec son propre cachet d’identification.

De plus, nous pouvons également contribuer de manière ponctuelle si nous souhaitons une amélioration, en contribuant au développement du service et en recevant également ce que l’on appelle des badges d’impulsion.

Afin que nous puissions être plus sécurisés, Signal indique que les clients pourront contribuer sans que leurs informations de paiement soient associées à leur compte sur le service, en profitant du système d’identification anonyme utilisé pour les groupes privés.

Et enfin, les abonnements mensuels ne seront renouvelés que si nous avons utilisé Signal au cours du mois, donc si nous désinstallons l’application ou cessons de l’utiliser automatiquement, les paiements pour le programme Sustainer seront annulés sans que nous ayons à intervenir activement dans le processus. .

Chez Signal il n’y a jamais de triche ou de carton, alors si vous l’utilisez et que vous êtes satisfait de son fonctionnement, vous pouvez contribuer à le préserver tel que vous le connaissez… Pas de publicité, ultra-sécurisé et sans investisseurs !

