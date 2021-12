Ils ont trouvé un Tesla Model 3 pour créer l’iPhone 13 Pro le plus exclusif de tous les temps

Les concepteurs de Caviar ont pensé que c’était une bonne idée de briser une Tesla Model 3, de faire fondre son métal et de créer 99 iPhones exclusifs et 27 mini-statues d’Elon Musk.

La société russe Caviar était déjà connue pour créer de véritables bijoux avec des smartphones courants, et bien que bien évidemment leurs créations ne soient accessibles qu’aux poches les plus riches, on aime jeter un œil à leur catalogue de temps en temps, avec des raretés comme ces nouvelles et exclusives limitées. édition iPhone 13 Pro Electro que nous avons vu cette semaine.

Cette fois, c’est une série de 99 unités de l’iPhone 13 Pro qui recevra un nouveau boîtier en métal de Tesla, et pas précisément avec de l’aluminium acheté auprès de la société d’Elon Musk, mais avec le métal d’origine d’une voiture Tesla moulé pour la chance .

En fait, c’est que Caviar accompagnera ces iPhones 13 Pro Tesla Electro Edition d’un curieux buste d’Elon Musk lui-même – qui avait déjà un iPhone personnalisé par Caviar – également en métal de cette voiture électrique qui a été profanée pour une excentricité comme cette.

Du Russian Caviar ils nous présentent leurs dernières créations pour millionnaires extravagants : un iPhone 13 Pro orné d’un boîtier exclusif en métal d’une voiture Tesla, ainsi qu’un buste d’Elon Musk lui-même fait du même métal.

Comme Elon Musk, le fondateur d’Amazon a également un iPhone personnalisé – il n’y a que 99 unités

Comme nous l’ont expliqué nos confrères de GizmoChina, l’idée de Caviar était de créer un iPhone 13 Pro personnalisé inspiré des voitures Tesla, conçu pour les fans de la marque avec beaucoup d’argent et construit autour d’un cadre en titane avec revêtement PVD noir hérité de la haute horlogerie.

Dans ce boîtier en métal noble, un design résistant aux chocs a été composé d’un matériau composite blanc et d’un panneau en aluminium, qui a été fabriqué en faisant fondre le corps d’une Tesla pour faire place à de belles gravures de la voiture Tesla elle-même et du bon par Elon Musk à côté du logo de la société californienne.

Ils s’appelleront iPhone 13 Pro Tesla Electro et coûteront pas moins de 6 760 $ chacune des 99 unités fabriquées, sans modification du matériel de l’iPhone lui-même, qui ne sera déguisé que par des matériaux nobles et un costume exclusif tout en conservant la fonctionnalité. et l’expérience de tout autre mobile Cupertino mais pour beaucoup plus d’argent.

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, car Caviar a créé avec le surplus de métal des bustes assez curieux d’Elon Musk, posés sur un socle en marbre noir et avec une double plaque plaquée or qui indiquera le numéro de série d’une parure si exclusive.

Pas en vain, seulement 27 unités de cette mini-statue seront fabriquées, créées avec les matériaux du capot et des portes de l’infortunée Tesla Model 3, avec un prix de 3 220 $ et une vidéo de présentation qui n’a aucun déchet. .on le laisse!

